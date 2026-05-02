Delfines del Este campeón de LDF Expansión 2025-26

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El club Delfines del Este venció tres goles por uno al Atlético Vega Real en la final de vuelta del torneo de la LDF Expansión 2025-26 para coronarse campeón por primera vez en su historia del certamen.

El partido fue realizado en el complejo deportivo del colegio San Judas Tadeo en Quitasueño ante una buena cantidad de público que alentó a los cetáceos durante los noventa minutos. El primer gol fue convertido por el versátil Darlin Valerio al minuto siete del encuentro. El empate de los veganos llegó en la parte final de la primera mitad y fue obra del goleador Víctor Morales, quien llegó a la suma de 22 goles y terminó como el máximo artillero del torneo.

En el reinicio del juego tanto Delfines como el Atlético Vega Real salieron con intensidad buscando irse en ventaja en el marcador, pero no fue sino hasta que apareció la figura de Ysaac Corcino al setenta y cinco para poner el dos por uno em favor de los cetáceos.

Cuando se disputaban los minutos finales llegó el tercero para los locales y fue un verdadero golazo anotado por Clinton Cange al noventa más cinco para cerrar el marcador.

Con el resultado global de cinco goles por tres Delfines del Este se consagró campeón de la LDF Expansión por primera ocasión, luego de haber sido segundos en la edición del 2024. Para el director técnico, Pedro Estévez, es su segundo cetro de campeón en la segunda división nacional, ya que en el 2018 fue ganador con Jarabacoa FC.

En el torneo de la LDF Expansión participaron los diez equipos filiales de los clubes de primera división y ocho oncenos independientes a la LDF. En la justa se disputaron un total de noventa y tres partidos.

El juego contò con una gran asistencia de fanàticos que guesta del fùtbol profesional.