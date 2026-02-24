Dojo Bella Vista celebra graduación de atletas

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El club de artes marciales Dojo Bella Vista celebró por todo lo alto el 41 aniversario, con la ceremonia 46 de nuevos atletas que recibieron sus cintas negras, acto que contó con una gran asistencia de los familiares y deportistas, en la modalidad de Miyama Ryu Jujutsu.

La actividad fue celebrada en el Salón de Judo del Club Deportivo Naco, contó con la presencia del sensei Juan Chalas, inmortal del Deporte y entrenador de ese centro deportivo y cultural y el Sensei Vicabart Geraldino Atleta Olimpico e inmortal del Deporte Dominicano y el Gran Maestro Norberto Puello presidente del Salón de la Fama de las Artes Marciales de la República Dominicana, Fundador y Presidente del Instituto Dominicano de Taekwon-Do.

La ceremonia la cual fue conducida por el Shihan Jhoel Tejada, contó con exhibiciones realizadas por estudiantes e instructores de los diferentes cinturones del arte, además de una sección de exhibiciones de la clase Junior y de las estudiantes femeninas.

El Shihan Tejada aprovechó la ocasión para destacar la importancia del aprendizaje de defensa personal para los niños y mujeres, fomentando el respeto e ilustrando al público con datos de los últimos años sobre los casos de acosos en las instituciones escolares así como la violencia de género en nuestro país. En el acto, los directivos del Dojo Bella Vista hicieron la entrega a los practicantes más destacados del año, instructor del año, así como reconocimientos a diferentes practicantes e instructores por sus aportes a lo largo del 2025. La ceremonia de cintas negras contó con la promoción al rango a negro, lo cual fue logrado por Mariano Malagon Corona, Milton Peláez, Chalibel Moya y Cesar Jimenez.