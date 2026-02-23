Directiva agasaja voleibolistas en U-14 y U-17

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Tras haber ganado medallas de oro y bronce, en un Torneo Infantil celebrado en Puerto Rico, el Club Deportivo Naco reconoció a las voleibolistas de las categorías U-14 y U-17 y entrenadores que colocaron en alto la bandera tricolor y de la organización naqueña.

El presidente de la Junta Directiva del Club Naco, Mario Alvarez Soto, quien estuvo acompañado de los directivos Madelaine Andino, Miguel Them y Luis Brea, felicitó a las atletas que realizaron una gran faena en ese evento de voleibol.

"Las recibimos como verdaderas heroínas por haber colocado en alto la bandera dominicana y del Club Naco, por haber ganado oro y bronce en un torneo infantil en San Juan, Puerto Rico", proclamó Soto.

El combinado naqueño de U-14 se llevó la presea de oro, mientras que sus similares de la U-17, que obtuvo la presea de bronce.

Mario Álvarez Soto, presidente de la Junta Directiva del Club Naco, junto a la jugadora, Liz Ferreras, quien fue electa Más Valiosa de la U-14.

La atleta Liz Ferreras, del equipo U-14 que se llevó el oro, fue electa “La Jugadora Más Valiosa” y agradeció al club Naco por todo el apoyo que siempre les han brindado, así como a los patrocinadores, a los entrenadores y compartió su premio con todas sus compañeras.

Mientras que la voleibolista, Elizabeth Fabian, del U-17, afirmó que fue una grata experiencia ya que lo importante es que subieron al podio y regresaron triunfantes. También habló Daniela Asmar, capitana del seleccionado U-17.

María Regalado, ejecutiva de Multiseguro que patrocinó los conjuntos, mostraron su orgullo y garras en cada partido.

La presidenta de la Asociación de Padres del Club Naco, Zunilda Soto, felicitó a las atletas de ambos equipos y agradeció a la Junta Directiva, a los patrocinadores y los entrenadores por el gran trabajo realizado. Valoró el trabajo de Manuel Díaz Coronado, director de Deportes del club.

"Nuestras jovencitas se entregaron con cuerpo y alma en cada partido y estamos muy satisfechos con sus resaltados", explicó Zunilda.

El dirigente ganador, Jonathan Fabian, mostró su satisfacción por las medallas alcanzadas recientemente en el Torneo Infantil en Puerto Rico.