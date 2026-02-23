Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

Club Naco logra oro y bronce en Puerto Rico:

Directiva agasaja voleibolistas en U-14 y U-17

El combinado naqueño de U-14 se llevó la presea de oro, mientras que sus similares de la U-17, que obtuvo la presea de bronce.

La directiva del Club Naco reconoció a los equipos de voleibol infantil U-14 y U-17, que ganaron oro y bronce en el Torneo en esa categoría en San Juan, Puerto Rico.

La directiva del Club Naco reconoció a los equipos de voleibol infantil U-14 y U-17, que ganaron oro y bronce en el Torneo en esa categoría en San Juan, Puerto Rico.

Publicado por
JOSÉ CÁCERES

Creado:

Actualizado:

Tras haber ganado medallas de oro y bronce, en un Torneo Infantil celebrado en Puerto Rico, el Club Deportivo Naco reconoció a las voleibolistas de las categorías U-14 y U-17 y entrenadores que colocaron en alto la bandera tricolor y de la organización naqueña.

El presidente de la Junta Directiva del Club Naco, Mario Alvarez Soto, quien estuvo acompañado de los directivos Madelaine Andino, Miguel Them y Luis Brea, felicitó a las atletas que realizaron una gran faena en ese evento de voleibol.

"Las recibimos como verdaderas heroínas por haber colocado en alto la bandera dominicana y del Club Naco, por haber ganado oro y bronce en un torneo infantil en San Juan, Puerto Rico", proclamó Soto.

El combinado naqueño de U-14 se llevó la presea de oro, mientras que sus similares de la U-17, que obtuvo la presea de bronce.

Mario Álvarez Soto, presidente de la Junta Directiva del Club Naco, junto a la jugadora, Liz Ferreras, quien fue electa Más Valiosa de la U-14.

Mario Álvarez Soto, presidente de la Junta Directiva del Club Naco, junto a la jugadora, Liz Ferreras, quien fue electa Más Valiosa de la U-14.

La atleta Liz Ferreras, del equipo U-14 que se llevó el oro, fue electa “La Jugadora Más Valiosa” y agradeció al club Naco por todo el apoyo que siempre les han brindado, así como a los patrocinadores, a los entrenadores y compartió su premio con todas sus compañeras.

Mientras que la voleibolista, Elizabeth Fabian, del U-17, afirmó que fue una grata experiencia ya que lo importante es que subieron al podio y regresaron triunfantes. También habló Daniela Asmar, capitana del seleccionado U-17.

María Regalado, ejecutiva de Multiseguro que patrocinó los conjuntos, mostraron su orgullo y garras en cada partido.

La presidenta de la Asociación de Padres del Club Naco, Zunilda Soto, felicitó a las atletas de ambos equipos y agradeció a la Junta Directiva, a los patrocinadores y los entrenadores por el gran trabajo realizado. Valoró el trabajo de Manuel Díaz Coronado, director de Deportes del club.

"Nuestras jovencitas se entregaron con cuerpo y alma en cada partido y estamos muy satisfechos con sus resaltados", explicó Zunilda.

El dirigente ganador, Jonathan Fabian, mostró su satisfacción por las medallas alcanzadas recientemente en el Torneo Infantil en Puerto Rico.

Sobre el autor

JOSÉ CÁCERES

tracking