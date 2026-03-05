Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Dirigidos por Raúl Mercedes

Dos equipos de Liga Deportiva Mercedes viajan a Puerto Rico

Luis Mercedes, presidente de la entidad, dijo que el viaje forma parte de la preparación con miras al torneo número 57.

Luis Mercedes, der, junto a los jugadores.

Dos equipos de la Liga Deportiva Mercedes viajaron a Puerto Rico para sostener intercambios amistosos con igual cantidad de conjuntos de los municipios de San Juan y Mayagüez.

Los dos equipos de las categorías infantil y pequeñas ligas fueron despedidos por el dirigente deportivo, Luis Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre, en el aeropuerto internacional de Las Américas. Serán dirigidos por Raúl Mercedes. 

