Dirigidos por Raúl Mercedes
Dos equipos de Liga Deportiva Mercedes viajan a Puerto Rico
Luis Mercedes, presidente de la entidad, dijo que el viaje forma parte de la preparación con miras al torneo número 57.
Dos equipos de la Liga Deportiva Mercedes viajaron a Puerto Rico para sostener intercambios amistosos con igual cantidad de conjuntos de los municipios de San Juan y Mayagüez.
Los dos equipos de las categorías infantil y pequeñas ligas fueron despedidos por el dirigente deportivo, Luis Mercedes, presidente de la entidad que lleva su nombre, en el aeropuerto internacional de Las Américas. Serán dirigidos por Raúl Mercedes.