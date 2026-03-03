Felipe Vicini y Alejandra Aybar portan la antorcha paralímpica en Milano Cortina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La atleta dominicana Alejandra Aybar y el empresario y promotor deportivo Felipe Vicini participaron hoy en el recorrido oficial de la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al portar la llama paralímpica durante el tramo celebrado en Cortina d’Ampezzo.

El “Torch Relay”, encabezado por el presidente del International Paralympic Committee (IPC), Andrew Parsons, reunió a atletas, autoridades y líderes del movimiento paralímpico internacional en una jornada cargada de simbolismo, inclusión y espíritu deportivo.

Aybar, atleta paralímpica de natación y miembro del programa Creando Sueños Olímpicos (CRESO), fue la primera en realizar su recorrido de 100 metros, dando apertura a la participación dominicana en esta significativa ceremonia. Su presencia en el relevo reafirma el crecimiento del deporte adaptado en la República Dominicana y proyecta al país en uno de los escenarios más importantes del calendario deportivo mundial.

Por su parte, Felipe Vicini, presidente de CRESO y firme impulsor del deporte de alto rendimiento en la nación, fue el cuarto portador de la antorcha en el tramo correspondiente, ratificando su compromiso sostenido con el desarrollo del movimiento olímpico y paralímpico dominicano.

La participación de ambos en el recorrido simboliza el avance del deporte inclusivo y el fortalecimiento de una visión que apuesta por la excelencia, la igualdad de oportunidades y la superación personal.

El relevo de la antorcha forma parte de las actividades oficiales previas a la celebración de los Juegos, que reunirán a los mejores atletas paralímpicos del mundo en una cita que promueve la resiliencia humana, el alto rendimiento y los valores universales del deporte.