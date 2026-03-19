Duelo de titanes: el 2-1 que marcó el Clásico de Béisbol

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Por: Anatoli Peralta

Especial para Hoy

La noche del domingo 15 de marzo no se jugó un juego, se jugó el juego del Clásico. Fue un enfrentamiento entre las dos escuadras mejor armadas, probablemente, de la historia de este torneo. Fue un partido de esos que se quedan grabados, no solo por el nivel de juego, sino por ese sabor amargo que deja una derrota por la mínima en una instancia tan crítica.

El 2-1 en el Loan Depot Park fue un duelo de titanes, donde lamentablemente para Quisqueya, la balanza se inclinó hacia el lado estadounidense por detalles muy puntuales.

Como todo fanático, mi primera reacción fue culpar los desatinos del árbitro Cory Blaser que, de sus 7 errores, 4 perjudicaron a los caballetes dominicanos y en momentos claves pero, también es justo reconocer que su margen de error se mantuvo dentro del estándar de grandes ligas (5%).

Pudiéramos especular sobre un resultado diferente si el dirigente Albert Pujols hubiera traído a Wandy Peralta en vez de Gregory Soto, o dejar un poco más a Severino, la verdad es que la ofensiva del equipo dominicano estuvo más pasiva de lo habitual.

Quizá porque el picheo estadounidense estaba imbateable, porque la defensa de Bobby Witt en el campo corto estuvo de élite o por las enormes jugadas defensivas de Judge, incluyendo ese tiro imposible a tercera base que sentenció a Tatis Jr.

La dirigencia del equipo norteamericano fue minuciosa al elegir un róster que le bateara a Severino.

Cal Raleigh (60 jonrones en 2025) es un ejemplo.

No jugó por su promedio contra Severino, o Alex Bregman, tampoco jugó por la misma razón.

En cuanto a lanzadores, estuvieron soberbios.

Su pícher abridor, considerado por los entendidos en la materia como el mejor de Grandes Ligas, su profundidad en “bullpen” o el “lineup” lleno de bateadores de contacto y jonroneros. ¡EE. UU. no tiene puntos débiles!.

El equipo dominicano no se queda atrás. Llegó a la semifinal como el equipo con el récord de carreras (51) vs (33) de EE. UU., con el mejor promedio de bateo del Clásico (.312) vs (.283), un porcentaje de embasados de .453 frente a los .415, “sluggin” .637 vs .468, un OPS de 1090 para los dominicanos frente a 883 de EE.UU.

Llegaron a este partido con 14 vuelacercas frente a 7 de los gringos. En efectividad de picheo también tenía ventaja con 1.98 frente a 3.40 de los norteamericanos.

La conclusión simple es que un juego lo gana cualquiera.

Quizá si en vez de muerte súbita hubiese sido una serie, otra historia fuera, pero nunca lo sabremos. De lo que sí estoy seguro es que el equipo dominicano, con una humildad increíble y con la grandeza de cada uno de los jugadores lo dio todo en el terreno y me siento orgulloso de compartir patria con todos y cada uno de los que nos representaron.

No hay duda que los dominicanos estamos orgullosos de la gran actuación de la tropa criolla.