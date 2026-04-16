Gloria Ceballos sobre las lluvias: aunque vean un cielo azul, no se dejen engañar

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, advirtió este jueves que las condiciones atmosféricas en el país siguen siendo propicias para la ocurrencia de lluvias, pese a la apariencia de cielos despejados y azul en gran parte del territorio nacional.

“Señores, aunque ustedes vean que está totalmente despejado, un cielo azul, no se dejen engañar. En la atmósfera hay mucho contenido de humedad. Entonces, esa misma radiación, con el cielo despejado, convierte esa humedad que hay concentrada en la atmósfera en precipitación”, explicó la ingeniera.

Ceballos indicó que los aguaceros continuarán registrándose principalmente en la parte este del país durante la tarde, mientras que hacia el centro y el norte podrían producirse lluvias cerca del mediodía.

“En horas de la tarde vuelven los aguaceros hacia la parte este del país. Hacia el centro y el norte, ya en el norte, cerca del mediodía van a tener algunas lluvias”, dijo.

De igual forma, la directora del Indomet reiteró que los suelos se encuentran saturados, por lo que no resulta prioritario enfocarse en los acumulados de lluvia, sino en la persistencia de estas.

“Va a seguir lloviendo, sobre todo en horas de la tarde y primeras horas de la noche, porque la vaguada está sobre nosotros y hay un alto contenido de humedad por el viento cálido del sureste”, precisó.

Finalmente, explicó que estas condiciones se mantendrán durante los próximos días. “Esa situación meteorológica se va a continuar, la vamos a ver mañana y el sábado; el domingo se reducen las lluvias, pero en horas de la tarde se pueden presentar algunos aguaceros”, concluyó.

Provincias en alerta

Ante ese panorama, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, informó que 14 provincias se mantienen bajo alerta amarilla y 12 en verde.

“En amarilla entran las provincias de Santo Domingo, el Distrito Nacional, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, La Romana, El Seibo, Hato Mayor y La Vega”, manifestó.

Continuó: “En verde: María Trinidad Sánchez, Monte Plata, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Hermanas Mirabal, Samaná, Espaillat, Sánchez Ramírez, Valverde, Montecristi, San Juan, Independencia y Elías Piña”.

Méndez, además, solicitó a la población de alto riesgo en las provincias afectadas no desatender las recomendaciones de los organismos correspondientes, y abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pie.

“Mantenerse en contacto con este Centro de Operaciones de Emergencias y el Indomet a través de las distintas plataformas de medios de comunicación y redes sociales, además del 9-1-1, el 809-472-0909, y pueden acceder a mi celular 809-773-4447 para cualquier inquietud”, pronunció.

Las declaraciones de ambos funcionarios fueron emitidas durante una llamada telefónica que le hicieron los panelistas del programa radial El Sol de la Mañana.