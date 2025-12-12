Escogen finalistas racquetbol mundial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con Bolivia y México con la mayor cantidad de plazas, el XXXVI Mundial Junior de Racquetbol, Santo Domingo 2025, tiene definidos sus finalistas en varias categorías del certamen que concluye mañana con unos 300 representantes de 15 naciones. Hasta promediar la jornada de ayer se habían disputado semifinales en las divisiones U10, U12 y U14, tanto de la rama femenina como de la masculina. Se compite hasta menores de 21 años bajo la organización de la Federación Mundial y la Federación Dominicana de Raquetbol, esta presidida por Rafael Fernández.

En U10 años masculinos, Daniel Rodríguez, de México, logró su salvoconducto a la final por su victoria con score 11-8, 11,9, 3-11, 3-11 y 11-9 sobre Benjamín Lino Daza, de Bolivia.

Otro mexicano, Damián García Castro, será rival de Rodríguez por dominar en semifinales al boliviano Julio Paul Camacho.