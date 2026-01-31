Escogido triunfó en Miami con apoyo de Berroa y Moisés

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Los Leones del Escogido, conquistaron la segunda corona en Serie del Caribe, en 1990 que será histórica y recordada, pues la pareja padre e hijo, elipe Rojas Alou y Moisés Rojas Beltré, realizaron una extraordinaria labor, además la celebración por primera vez en una ciudad norteamericana, Miami, el 1990, equipo rojo que puso en alto a los dominicanos la calidad del béisbol en el área.

La tropa roja conquistó el título por segunda vez en forma consecutiva.

A pesar de la alegría por la victoria, tuvo un sabor amargo y una tristeza por el fallecimiento del ministro de Deportes Temístocles Metz, por un infarto, formaba parte de la delegación dominicana, en la Serie del Caribe.

Los jugadores entraron al terreno con el dolor del momento, se recuperaron y dieron el todo para ganar la corona 1990.

Los Leones tuvieron una actuación de ensueño en la Serie del Caribe en 1990, al conquistar la primera corona con un padre como dirigente y su hijo, estelar jugador.

Gerónimo Berroa, el mas valioso.

La tropa roja se dio el lujo de tener como dirigente a Felipe Rojas Alou, una leyenda del deporte internacional y su hijo el destacado jugador Moisés Alou, quien tuvo una actuación sobresaliente.

En la justa el dominicano Gerónimo Berroa se convirtió en un azote de los lanzadores contrarios, logró el trofeo del Jugador Más Valioso en las Series del Caribe de 1990, celebrada en el estadio Orange Bowel, de Miami.

Los Leones ganaron la corona del tradicional clásico de febrero, donde participan los campeones del béisbol de invierno que forman parte de la Confederación de Béisbol del Caribe.

La Serie del Caribe de 1990 tuvo una particularidad muy especial y fue que por primera vez en la historia del clásico de países latinos de béisbol fue celebrado en territorio norteamericano, en la ciudad de Miami, en el Orange Bowl, un parque de fútbol americano.

La motivación principal de este traslado fue por los problemas económicos que afectaron tanto a la República Dominicana, como a Venezuela, además de un par de años en los que México había celebrado el clásico.

El equipo dominicano, que en esta ocasión fue el de los Leones , llegó cargado con una artillería sumamente pesada en la que contaron nombres del propio equipo como los de Junior Noboa, Sammy Sosa, Marquis Grissom, Héctor de la Cruz, Luis de los Santos, Nelson Liriano y Junior Félix.

También se encontraban los veteranos Gerónimo Berroa, Rufino Linares y José Vizcaíno.

En cuanto a los lanzadores, el dominicano Melquíades Rojas encabezaba el grupo y estuvo seguido de Steve Frey, José Núñez, Brett Gideon, Luis Encarnación, Crhis Marchock y Águedo Vásquez. El nombre más destacado entre los refuerzos fue el de Moisés Alou, quien acompañó a su padre Felipe, este último como dirigente del equipo de los Leones y la escuadra quisqueyana.

Moisés Alou tuvo una gran actuación ofensiva.

En el primer juego el Escogido venció a Venezuela, representada por los Leones del Caracas, 10-8. El jardinero Moisés Alou, reforzó a los Leones y disparó un cuadrangular con las bases llenas y empujó seis carreras en el partido. Nelson Liriano también sacó la bola del parque e incluyó dos indiscutibles.

El abridor Melquíades Rojas consiguió la victoria, actuando como relevista, y Ramón Arturo Peña, como cerrador, consiguió el salvamento. Para la segunda jornada de la serie, el zurdo Bob Patterson subió al montículo para el club dominicano y ponchó a ocho hombres para superar a los Naranjeros 2-1.

En el tercer partido, Puerto Rico le ganó a República Dominicana 5-4, obligando un empate entre los dos equipos en el primer lugar. El lanzador Mélido Pérez, jugando para los Leones, como refuerzo, trabajó siete episodios en los que ponchó ocho hombres y permitió apenas una carrera. Sin embargo, el relevo no hizo su trabajo y el relevista Ramón Arturo Peña permitió cuatro carreras en 1.1 entradas de trabajo. Gerónimo Berroa sacó la bola del parque en dos ocasiones. Para el cuarto juego, México cayó 6-4 ante la República Dominicana. Denio González pegó jonrón y Nelson Liriano, Luis de los Santos y Jorge Brito consiguieron un par de hits por cabeza.

Todos Estrellas

En el Todos Estrellas, Felipe Alou, mánager del año; Héctor Villanueva, primera base, Puerto Rico; Nelson Liriano, segunda base, Dominicana; Moisés Alou, jardinero central y Rufino Linares, designado, Dominicana y Doug Linton.

La delegación dominicana estuvo presidida por el ingeniero Daniel Aquino, presidente de los Leones del Escogido, junto a los directivos de la entidad deportiva.

Con motivo de la celebración en Miami, un grpo de dominicanos residente en la ciudad norteamericana, brindaron su apoyo al igual que varios fanáticos viajaron para estar presente en la histórica Serie del Caribe, al final se realizó la premiación.