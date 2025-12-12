En estadio La Zafra: Inauguran mañana Copa Navideña LM

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo domingo este.-

El presidente de la Liga Viejas Glorias del sector de Los Mina informó que mañana se iniciará la tradicional Copa Navideña 2025, que entra en su edición 33, en los terrenos del estadio de la Escuela La Zafra, en Los Mina.

Indicó que se competirán durante los próximos tres fines de semana donde se jugará la “Gran Final” para ver quien se llevará la copa de campeón, que este año tiene el auspicio del Super Colmado Vanessa.

En la justa verán acción los equipos de Los Mina, los Astros de Cabrera, los Tiburones de los Frailes y Yamasá Béisbol Club.

La contienda está pautada para iniciarse a las 9:00 de la mañana y existe un gran entusiasmo entre la dirigencia y los fanáticos que cada año para esta fecha siguen la celebración de la Copa Navideña.