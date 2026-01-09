FDF valora labor de la Asociación Fútbol DN en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Federación Dominicana de Fútbol resaltó la labor de la Asociación de Fútbol del Distrito Nacional (AFDN) por la gran gestión desarrollada durante el último cuatrimestre de 2025, cumpliendo con todas las exigencias emanadas por los Estatutos de la FDF, y la propia FIFA. Estos logros la convierten en referencia para las demás asociaciones de fútbol en el país.

Las nuevas autoridades de la AFDN fueron elegidas el 2 de septiembre de 2025 y desde entonces han llevado a cabo el plan propuesto, el cual contempla cuatro pilares estratégicos: educación, comunicación, institucionalidad y competencias.

Completando el primer paso que debe dar cualquier asociación de fútbol, la regularización.

Además, lograron la conformación de diversas comisiones internas: Fútbol Femenino, Finanzas, Disciplina, Asuntos Legales y Estatuto del Jugador, Competición y Arbitraje; en procura de optimizar la gestión y toma de decisiones para cada área.

A nivel deportivo pusieron en marcha su torneo infantil para niños de las categorías: Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14 -esta última contó con la rama femenina-; activando de esta manera al universo de clubes que hacen vida en el Distrito Nacional y ofreciendo una nueva plataforma para el crecimiento del ecosistema futbolístico. Esas competiciones se mantuvieron desde septiembre hasta diciembre de 2025.