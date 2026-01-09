Este será el precio del galón de gasolina y otros combustibles del 10 a al 16 de enero

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 10 al 16 de enero de 2026, mediante la asignación de un subsidio ascendente a RD$44.2 millones.

Dentro de este esquema, el gas licuado de petróleo (GLP) será subsidiado con RD$5.38 por galón, garantizando estabilidad en su costo para los consumidores.

Precios de los combustibles

Gasolina Premium: RD$290.10 por galón (sin variación).

Gasolina Regular: RD$272.50 por galón (sin variación).

Gasoil Regular: RD$224.80 por galón (sin variación).

Gasoil Óptimo: RD$242.10 por galón (sin variación).

Avtur: RD$185.41 por galón (baja RD$2.48).

Kerosene: RD$216.70 por galón (baja RD$2.70).

Fueloil #6: RD$138.70 por galón (sube RD$0.56).

Fueloil 1%S: RD$155.96 por galón (sube RD$0.11).

Gas licuado de petróleo (GLP): RD$137.20 por galón (sin variación).

Gas natural: RD$43.97 por m³ (sin variación).

La tasa de cambio promedio semanal utilizada para el cálculo de los precios fue de RD$63.48, según las publicaciones diarias del Banco Central.