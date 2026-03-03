Logan Webb abrirá el primer partido para el equipo de EE. UU. contra Brasil

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El as de los Gigantes de San Francisco, Logan Webb, abrirá en el montículo para la selección estadounidense en su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol el viernes por la noche contra Brasil, anunció el mánager Mark DeRosa el lunes.

DeRosa añadió que se espera que Tarik Skubal, dos veces ganador del Cy Young de la Liga Americana y actual campeón, abra el sábado contra Gran Bretaña, seguido por el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, contra México el lunes.

El lanzador derecho de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, está programado tentativamente para abrir el martes en el último partido de la fase de grupos contra Italia, a pesar de estar lidiando con una enfermedad y no estuvo con la selección estadounidense en la práctica del lunes.

"Está todo listo", dijo DeRosa. "Obviamente, hay restricciones para el torneo, en cuanto al conteo de lanzamientos, pero también hay restricciones para los jugadores que tienen que lanzar en ciertos días para prepararse para el día inaugural de su equipo".

Estados Unidos jugará dos partidos de exhibición en Arizona el martes y el miércoles antes de viajar a Houston para el primer partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Brasil. Skenes será el abridor del partido del martes contra los Giants. DeRosa anunció que Matthew Boyd, Gabe Speier, David Bednar, Griffin Jax y Mason Miller también estarán en el montículo.

Se espera que Skubal solo tenga una apertura con Estados Unidos antes de reincorporarse a los Detroit Tigers para el resto de los entrenamientos de primavera.