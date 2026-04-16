¿Quién es Félix Neón, segundo umpire dominicano en la Grandes Ligas?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El árbitro dominicano Félix Neón hará historia al convertirse en el segundo umpire dominicano en participar en un partidos de las Grandes Ligas.

Neón, quien es miembro del staff arbitral de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), como a realizará su estreno el viernes en la ciudad de Boston, cuando los Medias Rojas reciban a los Tigres de Detroit en el emblemático Fenway Park.

Neón se unirá en Grandes Ligas al primero de los dominicanos en ascender a este circuito, Ramón Ferrer, quien también trabajó en el béisbol invernal.

A continuación, echemos un vistazo a los orígenes y la trayectoria de Félix Neón que lo han llevado al beisbol profesional de la MLB.

Orígenes y el recorrido de Neón

Nacido en Barahona, Félix Neón se formó en la Academia de Árbitros de Béisbol (ADAB), respaldada por LIDOM, y continuó su desarrollo en la Dominican Summer League como parte de su proceso profesional.

En 2019 participó en un campamento organizado por MLB en Myrtle Beach, Carolina del Norte, y en 2020 ingresó a la Umpire Training Academy en Vero Beach, Florida, donde continuó su preparación profesional.

En el año 2020 ingresó a la Umpire Training Academy en Vero Beach, Florida, donde continuó su preparación profesional.

Hizo su debut como umpire profesional en 2021 en las ligas menores, comenzando directamente en Clase A Baja.

Félix Neón ha participado en la LIDOM durante 8 años y reconocido por su nivel profesional, preparación y conocimiento del beisbol en detalle.