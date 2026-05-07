Feudri busca sumar otro KO a su récord ante mexicano

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Desde que inició su carrera en el boxeo profesional, al dominicano Feudri Franco ninguno de sus rivales le ha llegado a la distancia.

Su combate del próximo sábado ante el mexicano Mauro Perales representa la mayor prueba de fuego de su carrera.

Morales es un veterano con 15 triunfos, 11 de ellos por nocaut

El dominicano ha prometido conservar, y ampliar, su invicto profesional. Tiene récord de 6-0, todas sus victorias por la vía del nocaut.

El combate será el estelar de una cartelera organizada por las promotoras Shuan Boxing Promotion y Biyu Promotion y que tendrá como escenario en el coliseo Carlos “Teo” Cruz.

Pese a su corta carrera, Franco, quien incursiona en la categoría welter (147 libras), ya figura entre los mejores 15 de su división en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La cartelera también incluye un electrizante choque de invictos entre Michael Ramírez y Kenny De León, quienes protagonizarán una pelea a 10 asaltos.

En el mismo evento, el prospecto Jonathan Cabrera cruzará guantes con el experimentado Misael Vásquez, mientras que el puertorriqueño Luis Meléndez subirá al ring para enfrentar a Miguel Queliz en otro interesante duelo internacional.

La velada contará también con la participación de los prospectos Rafael Abreu y Eliezer Rodríguez, quienes enfrentarán a los venezolanos Algerbis González y José Aray, respectivamente.