Presentan la colección “Tiempo” del artista visual Melanio Guzmán

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Arte 12 Studio, firma especializada en diseño de interiores y galería de obras para decoración, presentó su espacio renovado en un encuentro que reunió a clientes, artistas plásticos y relacionados en sus instalaciones ubicadas en el sector El Millón, en el Distrito Nacional.

La propuesta marca una nueva etapa para el estudio liderado por la diseñadora de interiores Fanny Estrella, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años dedi-cada a la curaduría y comercialización de obras de arte, integrando además el desa-rrollo de propuestas de decoración personalizadas que resaltan la identidad de cada espacio, consolidándose en el mercado local e internacional.

En el marco de esta renovación, se presentó la colección “Tiempo”, del destacado artista visual Melanio Guzmán, compuesta por 40 obras inspiradas en la idea de las salas como un lienzo vivo, donde la cronología se rinde ante la pincelada.

Melanio Guzmán

La muestra propone una cuidada selección de pinturas que abandona la noción tra-dicional del reloj de arena para explorar cómo el óleo y el acrílico tienen la capacidad única de “detener” o estirar el instante, invitando al espectador a una experiencia sensorial y reflexiva del tiempo.

“Hoy presentamos un espacio renovado que une mi gran pasión por el diseño de inte-riores, combinando lo estético con lo emocional”, expresó Fanny Estrella.

Para celebrar esta nueva etapa, se realizó un cóctel en las instalaciones del estudio, en un ambiente que reflejó la esencia de la marca: la integración armónica entre arte, diseño y experiencia.

Con esta propuesta, Arte 12 Studio reafirma su compromiso de ofrecer espacios que trascienden lo funcional, apostando por el arte como elemento central en la creación de ambientes con identidad y significado.