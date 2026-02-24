FIFA solicitó informes sobre la situación de México tras caso de El Mencho

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La FIFA solicitó informes internos sobre la situación de seguridad que afectó a México en las últimas horas, de acuerdo a fuentes consultadas.

El máximo organismo del futbol internacional está atento a los hechos que han ocurrido en territorio mexicano, particularmente en Guadalajara, Jalisco, que será una de las sedes de la Copa del Mundo 2026 en el verano, y de dos partidos de Repechaje del Torneo Clasificatorio de FIFA para el Mundial.

De acuerdo a varias fuentes consultadas, la FIFA solicitó informes sobre la situación de seguridad que afectó a 20 estados de la República Mexicana, como informó el Gobierno, para conocer de primera mano los hechos y estar atento a cómo evolucionan.

En dichos documentos internos, enviados desde FIFA México a la sede de FIFA en Zurich, Suiza, se ha hecho una compilación de los hechos ocurridos entre el domingo 22 de febrero y las primeras horas del lunes, de tal forma que el órgano rector del futbol pueda determinar los pasos a seguir.

Hasta ahora, de acuerdo con personas cercanas al tema del Gobierno Federal, no hay ninguna señal o indicación que ponga en riesgo a México como sede de la Copa del Mundo o los partidos de Repechaje que se disputarán en Guadalajara y Monterrey.

Los comités organizadores locales están a la expectativa de alguna postura oficial desde las oficinas en Suiza, dirigidas por el presidente Gianni Infantino, aunque continúan con su planeación y actividades rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Guadalajara y Monterrey comienzan su actividad rumbo a la Copa del Mundo en la fecha FIFA de marzo, debido a que en esas sedes se disputará el repechaje intercontinental.