¿Qué provocó el apagón del lunes? Lo que se sabe hasta ahora

El ministro de Energía y Minas ofreció una actualización sobre el apagón que afectó a gran parte del país el pasado lunes.

Durante una entrevista en el programa Sol de la Mañana, el ministro reveló que "una explosión" provocó que se disparara el interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.

Aclaró que no se trató no hubo intervención humana en el origen del evento, como sucedió con el apagón del 11 de noviembre de 2025.

Las autoridades del sector eléctrico informaron que el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) quedó restablecido en un 100% a las 11:53 de la noche de este lunes, tras culminar el proceso de reposición iniciado luego de la incidencia registrada el lunes en horas de la mañana.

Santos dijo que se activan los procedimientos de investigación técnica para determinar con precisión las causas del evento inicial y que resultados serán comunicados oportunamente, a través de los canales oficiales.