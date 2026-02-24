Tarik Skubal tendrá una sola apertura en el Clásico Mundial de Beisbol

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El as de los Tigres de Detroit, Tarik Skubal, planea hacer solo una apertura para Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol, independientemente de cuánto avance el equipo estadounidense.

El dos veces ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana quiere mantener su rutina regular de entrenamiento de primavera y prepararse para el día inaugural, principalmente con los Tigres.

"La razón por la que no lo anuncié (antes) fue que quería mantener el impulso en el Clásico Mundial de Béisbol, pero solo haré una apertura y luego me quedaré para algunos juegos", dijo Skubal a los periodistas el lunes en Florida. "No he decidido qué juegos veré. Si llegan a la final, creo que intentaré presionar para ir a verlos y estar con los chicos. Pero sí, solo haré una apertura y volveré a la normalidad".

Skubal hizo su primera apertura en la Liga de la Toronja el lunes, ponchando a cuatro en dos entradas en blanco con dos hits en la derrota de Detroit por 3-0 ante los Mellizos de Minnesota. Se espera que lance nuevamente para los Tigres el domingo contra los Azulejos de Toronto y luego abra para los EE. UU. a fines de la próxima semana durante el juego de grupos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston.

Skubal, quien podría convertirse en agente libre en otoño, está programado para abrir el primer partido de la temporada de Detroit el 26 de marzo en San Diego. El lanzador zurdo de 29 años ganó su audiencia de arbitraje salarial con los Tigres este mes y recibirá $32 millones esta temporada en lugar de la oferta de $19 millones del equipo.