¿Menos tapones y más ahorro? Todos los detalles de la inauguración de la Línea 2C del Metro hasta Los Alcarrizos y el impacto

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Menos tapones. Menos gasto. Más tiempo en casa.

Con esa promesa fue inaugurada la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que desde este martes conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos, en lo que representa la mayor expansión del sistema de transporte masivo.

El acto fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien llegó acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y realizó un recorrido en uno de los trenes antes de su apertura formal.

Presidente Luis Abinader, Raquel Arbaje, José Ignacio Paliza y otras autoridadesAlexis Monegro

“Hoy no estamos simplemente cortando una cinta, hoy estamos cerrando una espera larga y abriendo un futuro nuevo. Durante años, miles de familias de esta zona salieron antes del amanecer y regresaron al anochecer”, expresó el mandatario durante su discurso.

Impacto y beneficios

Metro de Los ALcarrizosAlexis Monegro

Las autoridades aseguran que esta extensión de 7.3 kilómetros beneficiará a más de un millón de personas, con una demanda estimada de hasta 150 mil pasajeros diarios.

El sistema tendrá capacidad para transportar 15,000 pasajeros por hora por sentido, lo que permitirá -según datos oficiales- un ahorro de hasta dos horas diarias en tiempo de traslado en horas pico, además de una reducción de hasta un 60 % en el gasto en transporte.

El diputado Alexander Javier Cuevas afirmó que la obra fue esperada por décadas.

“Una persona que antes salía de aquí de Los Alcarrizos tenía que levantarse a las 5:00 de la mañana. Ahora se va a levantar a las 7:00 y a las 7:30 estará en su trabajo; eso es un logro del cielo a la tierra”, sostuvo.

El diputado Alexander Javier CuevasAlexis Monegro

En el mismo sentido se expresó el alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, quien aseguró que la obra traerá desarrollo económico y social al municipio.

“Se van a ahorrar dinero, tiempo, van a tener un impacto social y económico; el municipio será mejor valorado”, declaró.

Ambiente festivo y reacción ciudadana

Degustaciones y un ambiente festivo marcaron la inauguraciónAlexis Monegro

La inauguración se desarrolló en medio de presentaciones artísticas, música, stands de degustación y una gran asistencia de ciudadanos que acudieron a presenciar el acto dentro de la estación.

Entre los asistentes, la valoración fue positiva.

“Para mí la hallo bien, mucho beneficio a los habitantes de Los Alcarrizos”, expresó Cirilo López.

“Estoy muy de acuerdo, claro que sí”, manifestó otra ciudadana.

Ana Alicia consideró que la obra “hace falta”, mientras que Cirilo López destacó que será de beneficio para estudiantes, trabajadores y personas que se movilizan hacia hospitales.

Para Lucita Pujols, la nueva línea representa un alivio en su rutina diaria. “Me ayuda mucho porque me muevo mucho para la ciudad”, dijo, al señalar que ahora ahorrará tiempo y dinero.

Detalles de la obra

Asistentes bailan y conversanAlexis Monegro

El proyecto incluye cinco estaciones:

Pedro Martínez, ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas, en Manoguayabo.

Franklin Mieses Burgos, en la autopista Duarte esquina avenida Monumental.

27 de Febrero, en el kilómetro 13.

Freddy Gastón Arce, en el kilómetro 14.

Pablo Adón Guzmán, en la entrada de Los Alcarrizos, con conexión al Teleférico.

Además, contempla una vía marginal de 6.5 kilómetros paralela a la autopista Duarte y un túnel de 940 metros.

Horario especial gratuito

Luis AbinaderAlexis Monegro

En esta primera etapa, la Línea 2C operará de manera gratuita desde este miércoles 25 de febrero hasta Semana Santa en horario especial: