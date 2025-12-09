Fighting Force logra alianza para impulsar MMA en República Dominicana

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Representantes de la reconocida promotora dominicana Fighting Force y de la organización internacional Gamebred FC sostuvieron un encuentro en la ciudad de Santo Domingo, en el que discutieron los términos de una alianza estratégica para impulsar las artes marciales en República Dominicana.

“Pretendemos organizar entre cuatro y seis eventos para el próximo año, cada uno de ellos con nivel mundialista”, dijo Rodolfo Dauhajre, presidente de Fighting Force.

El encuentro se produjo en las oficinas de Fighting Foce, con la participación de la superestrella de la UFC, primer campeón BMF y presidente de Gamebred FC, Jorge Masvidal.

“En la reunión definimos la planificación conjunta de una serie de eventos que se pondría en marcha a partir del 2026”, dijo Rodolfo.

En el encuentro también estuvo presente el comisionado de Artes Marciales Mixtas de la República Dominicana, Fernando Dauhajre, con quien se sostuvieron conversaciones formales sobre la normativa vigente, el cumplimiento de las reglas de competencia y la solicitud oficial de habilitación de Gamebred FC como organización autorizada para realizar eventos en el país en colaboración con la promotora Fighting Force.

También participó Lex McMahon, expresidente de Titan FC y figura ampliamente respetada en la industria de las artes marciales mixtas internacionales, quien forma parte del proyecto de expansión de Gamebred FC, reafirmando la visión internacional del acuerdo.

Acción de combate MMA celebrado en República Dominicana.

De igual forma, estuvo presente en el encuentro el señor Domingo Dauhajre, quien participó en las discusiones estratégicas y acompañó el proceso de presentación formal de la propuesta de colaboración entre ambas organizaciones.

Gran entusiasmo y planes

Masvidal expresó su entusiasmo por el mercado dominicano y adelantó que aspira a realizar al menos cuatro eventos en el país durante el 2026, con planes de aumentar a seis u ocho eventos para el 2027.

“La República Dominicana tiene un público apasionado y un enorme potencial para convertirse en un centro clave de MMA en Centroamérica y el Caribe. Queremos invertir, crecer y construir junto a Fighting Force para traer una competición de nivel mundial”, afirmó Masvidal.

Por su parte, Rodolfo destacó el impacto directo que esta colaboración tendría para los peleadores dominicanos y el crecimiento del deporte.

“Nos complace poder traer esta competición a la República Dominicana, una plataforma que permitirá desarrollar y exponer a los atletas dominicanos. Ya hemos demostrado que nuestros peleadores pueden competir al más alto nivel, y esta alianza fortalece las artes marciales mixtas e impulsa su crecimiento.