Periodistas Ulises Jiménez y Julio Vargas presentan nuevo espacio “Habla País” transmitido por Megavisión, canal 2

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los periodistas Ulises Jiménez y Julio Vargas presentaron el espacio televisivo “Habla País”, que se transmite todos los sábados de 12:00 p.m. a 1:00 p.m. por Megavisión, canal 2, con un formato de comunicación tradicional adaptada a los nuevos estándares y especificaciones de la era y el público digital.

El espacio televisivo que inició este sábado, 24 de enero de 2026, ofrece una oferta televisiva completa con análisis y comentarios sustentados en la experiencia y competencias de los dos profesionales de la comunicación que suman décadas de conocimiento y ejercicio profesional en varios medios de comunicación nacionales.

Además, a Ulises Jiménez y Julio Vargas se suma un grupo de jóvenes talentos y comunicadores que abordarán temas de interés en las áreas de deportes, internacionales, espectáculos y otras.

Asimismo, al presentar el espacio a la prensa nacional, los periodistas Ulises Jiménez y Julio Vargas dijeron que el espacio contempla la realización de interesantes entrevistas con los principales actores y protagonistas de los diversos sectores nacionales con el objetivo de brindar al público información objetiva, imparcial, clara, acabada y contextualizada.

Al presentar formalmente el espacio, el periodista Ulises Jiménez resaltó que “Habla País es un proyecto que busca conectar con la gente y orientar a la gente, comprometido siempre con la ética y la buena comunicación, informando a la gente sin cortapisas, pero también respetando el buen nombre de cada quien, preservando lo que se ha perdido, que se respete a la gente”.

Periodista Ulises Jiménez

De su lado, Julio Vargas resaltó que “en tiempos en los que las fake news y la posverdad inciden en el ejercicio de la comunicación e influyen directamente en la percepción general de la sociedad, se hace necesario contar con espacios que apuesten a la probidad de los medios de comunicación responsables”.

Periodista Julio Vargas

Los periodistas agradecieron públicamente el espaldarazo y asistencia recibido por el administrador general de Megavisión, canal 2, Luis Miñoso, así como del empresario Anthony Marte.

Sobre los comunicadores

Ulises Jiménez y Julio Vargas son dos periodistas dominicanos que han ejercido el oficio de la comunicación y el periodismo desde hace ya varias décadas. En su trayectoria profesional, ambos se han destacado por ocupar la dirección de prensa de importantes grupos de comunicación de la República Dominicana, así como la dirección de prensa y comunicaciones de varias instituciones públicas y privadas.

Jiménez y Vargas han destacado por su participación en varios espacios de opinión en radio y televisión, en los que han desarrollado su rol como opinadores con perspectivas caracterizadas por la criticidad, objetividad, decencia, imparcialidad, ética y moralidad.

Esta es la primera vez en su historia profesional en la que los comunicadores se encuentran en un mismo espacio a favor del público dominicano.