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Es innegable que mantener dos programas de radio y televisión durante 34 años llena de júbilo, pero hubo otro momento que llevó al periodista deportivo Franklin Mirabal hasta las lágrimas.

“Celebro con satisfacción haber apoyado a muchos cronistas jóvenes”, expresó Mirabal.

Al ver sentadas a tres talentos que impulsó —Sussy Jiménez, Karen Ozuna y Natacha Carolina Peña—, no pudo continuar hablando y rompió en llanto.

“Hace casi 40 años fui a HIZ, en El Conde, y le pedí una oportunidad a Ramón Cuello. Desde entonces, me propuse ayudar a la mayor cantidad de colegas posible.

Me siento orgulloso de ver a Karen, Sussy y Natacha brillar, y valoro que hayan sido agradecidas”, agregó visiblemente emocionado.

Durante la actividad se celebraron los 30 años de la versión televisiva y los 34 de la radio.

Franklin Mirabal se conmueve hasta las lágrimas en aniversario de Impacto Deportivo

Además, se anunció el lanzamiento de El Podcast Inteligente, el nuevo proyecto de Impacto Deportivo.

También fueron presentados David Terrero, como nuevo analista de baloncesto, y Stewart Hernández, quien formará parte del Podcast Inteligente.

Impacto Deportivo en radio inició por HIZ, Onda Musical y Radio Continental, pero alcanzó su mayor impacto en Rumba 98.5 y Zol 106.1, y actualmente se transmite por Caliente 104.1 FM.

La versión televisiva comenzó en Telesistema, canal 11, luego pasó por los canales 13, 21 y 23, además de Super Canal y CDN 37, hasta llegar a su actual casa en CDN Deportes.

En una carrera de 39 años, Mirabal ha ganado alrededor de 37 premios.

Se espera la realización de programas especiales en radio, televisión y YouTube con motivo de este aniversario.