Periodismo deportivo
Franklin Mirabal se conmueve hasta las lágrimas en aniversario de Impacto Deportivo
El veterano comunicador se emocionó al reconocer a jóvenes talentos que impulsó, durante la celebración de los 34 años en radio y 30 en televisión de Impacto Deportivo.
Es innegable que mantener dos programas de radio y televisión durante 34 años llena de júbilo, pero hubo otro momento que llevó al periodista deportivo Franklin Mirabal hasta las lágrimas.
“Celebro con satisfacción haber apoyado a muchos cronistas jóvenes”, expresó Mirabal.
Al ver sentadas a tres talentos que impulsó —Sussy Jiménez, Karen Ozuna y Natacha Carolina Peña—, no pudo continuar hablando y rompió en llanto.
“Hace casi 40 años fui a HIZ, en El Conde, y le pedí una oportunidad a Ramón Cuello. Desde entonces, me propuse ayudar a la mayor cantidad de colegas posible.
Me siento orgulloso de ver a Karen, Sussy y Natacha brillar, y valoro que hayan sido agradecidas”, agregó visiblemente emocionado.
Durante la actividad se celebraron los 30 años de la versión televisiva y los 34 de la radio.
Además, se anunció el lanzamiento de El Podcast Inteligente, el nuevo proyecto de Impacto Deportivo.
También fueron presentados David Terrero, como nuevo analista de baloncesto, y Stewart Hernández, quien formará parte del Podcast Inteligente.
Impacto Deportivo en radio inició por HIZ, Onda Musical y Radio Continental, pero alcanzó su mayor impacto en Rumba 98.5 y Zol 106.1, y actualmente se transmite por Caliente 104.1 FM.
La versión televisiva comenzó en Telesistema, canal 11, luego pasó por los canales 13, 21 y 23, además de Super Canal y CDN 37, hasta llegar a su actual casa en CDN Deportes.
En una carrera de 39 años, Mirabal ha ganado alrededor de 37 premios.
Se espera la realización de programas especiales en radio, televisión y YouTube con motivo de este aniversario.
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