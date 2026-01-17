Dembélé destroza al Lille y devuelve al PSG a la cima de la Ligue 1

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Ousmane Dembélé dejó atrás los rumores de traspaso y marcó un doblete crucial para el Paris Saint-Germain en la victoria por 3-0 sobre el Lille, que lo devolvió a la cima de la Ligue 1 el viernes.

La semana pasada, medios franceses informaron que el ganador del Balón de Oro 2025 rechazó una nueva oferta de contrato.

Su entrenador, Luis Enrique, calificó las especulaciones de noticias falsas, y Dembélé se mostró muy concentrado en un partido entre dos de los cuatro mejores de la liga.

Su disparo en el minuto 12 desde más de 20 metros no le dio ninguna opción al portero del Lille, y su segundo gol a los 18 minutos de la segunda parte fue un recordatorio de por qué ganó ese Balón de Oro.

Con cuatro defensas por delante, Dembélé, de alguna manera, encontró espacio para picar un disparo audaz que desorientó al portero Berke Ozer y se coló justo por debajo del larguero.

El suplente Bradley Barcola, otro cuyo futuro ha sido objeto de especulación, completó el marcador en el tiempo añadido cuando aprovechó la defensa floja y anotó el tercero.

La victoria calmó los nervios del vigente campeón, pocos días después de que su rival de ciudad, el Paris FC, lo eliminara de la Copa de Francia.

La victoria del viernes devolvió al PSG al liderato de la liga, dos puntos por delante del Lens, que tiene un partido pendiente el sábado contra el penúltimo, el Auxerre.

El Lille se mantuvo cuarto, a 10 puntos.