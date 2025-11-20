Eliminatorias del Mundial 2026: ¿Cómo avanzan los equipos?

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Italia quedó eliminada por Suecia en la Copa Mundial de 2018. Macedonia del Norte la dejó fuera en 2022. Ahora le toca el turno a Irlanda del Norte.

Italia, cuatro veces campeona del mundo, regresa a la repesca por tercera vez consecutiva, y el sorteo de la FIFA del jueves traza un complicado camino para poner fin a una espera de 12 años por jugar en la máxima competición futbolística.

Italia recibirá primero a Irlanda del Norte en un partido de eliminación directa el 26 de marzo. El ganador deberá viajar para enfrentarse a Gales o Bosnia-Herzegovina. En juego está una plaza para la primera Copa Mundial de 48 equipos, que se celebrará conjuntamente con Estados Unidos, Canadá y México.

Irlanda del Norte se perfila como un rival similar a Macedonia del Norte, que resistió una oleada de ataques en Palermo en marzo de 2022 antes de sorprender a Italia con un gol en el tiempo de descuento.

“Italia estará bajo una presión enorme; obviamente se perdieron los dos últimos Mundiales”, declaró el seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O’Neill, a la agencia Associated Press. “Tenemos mucho que ganar en esta situación”.

El seleccionador italiano, Gennaro Gattuso, cuyo equipo cayó derrotado por 4-1 ante Noruega, líder del grupo, en Milán el domingo.

Cuadro de repescas europeas

Entre los otros tres grupos de repescas europeas, Ucrania recibirá a Suecia, y el ganador jugará en casa contra Polonia o Albania.

Ucrania disputó sus partidos de local de la fase de grupos en tres ciudades polacas diferentes mientras el país sufría la invasión militar rusa, y podría terminar recibiendo a Polonia en su propio estadio.

Primero, Ucrania debe superar a Suecia, que terminó última en su grupo de clasificación, ganado por Suiza, pero obtuvo un puesto en las repescas al ganar su grupo de la Liga de Naciones el año pasado.

"Nos enfrentamos a una nación futbolística orgullosa y fuerte", declaró el nuevo seleccionador sueco, Graham Potter, refiriéndose a Ucrania. "Todos quieren jugar por su país. La emoción será parte del partido y debemos controlarla, y controlarla bien".

En 2022, Ucrania ganó una semifinal de repesca en Escocia, que se pospuso durante más de dos meses debido a la guerra, y luego perdió el partido decisivo de clasificación en Gales.

Eliminatorias intercontinentales

La FIFA también realizó el sorteo de las seis eliminatorias intercontinentales que no incluyen a selecciones europeas.

Irak, cabeza de serie en el sorteo, deberá vencer a Bolivia o Surinam en un partido único en marzo para clasificar al torneo final.

Congo fue cabeza de serie en el otro grupo de las eliminatorias intercontinentales y jugará contra el ganador de la semifinal a partido único entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Los seis partidos de las eliminatorias intercontinentales se disputarán en México del 23 al 31 de marzo en estadios de Guadalajara y Monterrey, ciudades que albergarán cuatro partidos de la Copa Mundial cada una en junio.

La única participación de Irak en una Copa Mundial fue en 1986, y Arnold dirigió a su selección, Australia, en el torneo de 2022 en Qatar, donde alcanzó los octavos de final.

Nueva Caledonia es la selección con el ranking más bajo en la repesca, ocupando el puesto 149 de los 211 países miembros de la FIFA.

Sorteo de la Copa Mundial

Un total de seis equipos avanzarán de las dos rondas de playoffs de marzo para completar la primera lista de 48 selecciones.

Los otros 42 equipos se confirmaron esta semana al finalizar los grupos de clasificación y los partidos de playoffs en cuatro continentes.