FIFA pagará 2,3 millones de dólares al club ganador de la 1ra Copa de Campeones Femenina

La FIFA pagará 2,3 millones de dólares en premios al club que gane la primera Copa de Campeones Femenina en el estadio del Arsenal la próxima semana.

El fondo total, detallado el viernes por la FIFA, se repartirá en 3,9 millones de dólares entre los seis campeones continentales. La fase final en Londres sirve de preparación para el Mundial Femenino de Clubes previsto para 2028.

El Arsenal, campeón de Europa, se enfrentará al ASFAR de Marruecos, después de que el Gotham de Estados Unidos se enfrente al Corinthians de Brasil en semifinales consecutivas el miércoles en la cancha del Brentford de la Premier League.

La final en el estadio del Arsenal el 1 de febrero se celebrará tras el partido por el tercer puesto en el mismo recinto.

El campeón recibirá 2,3 millones de dólares y el finalista derrotado, 1 millón, con 200.000 dólares para cada uno de los semifinalistas perdedores.

Dos campeones continentales ya eliminados en rondas anteriores —el Auckland United de Oceanía y el Wuhan Chegu Jiangda, representante de Asia— recibirán 100.000 dólares cada uno.

El premio en metálico es “una clara declaración de la creencia en el fútbol de clubes femenino y en las jugadoras, equipos y competiciones que impulsan su continuo ascenso”, dijo el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, en un comunicado.

El Arsenal recibió más de 1,5 millones de euros (1,8 millones de dólares) en premios por ganar la Liga de Campeones Femenina de la UEFA la temporada pasada.

La FIFA pagó 1.000 millones de dólares entre 32 equipos en el Mundial de Clubes masculino de 2025. Ese torneo, celebrado en Estados Unidos, contó con el apoyo de Arabia Saudí para garantizar que los clubes europeos influyentes recibieran los premios que buscaban al acceder a participar.