Fútbol entrena para participar en JCC 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La Selección Dominicana de Fútbol Sub-23 puso manos a las obras desde el lunes en el marco del primer módulo de trabajo que se llevará a cabo con la presencia de 26 futbolistas. Esta agenda forma parte de la preparación de cara a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Los futbolistas se pusieron a las órdenes del cuerpo técnico que comanda el profesor Marcelo Neveleff -seleccionador nacional y coordinador de selecciones masculinas de la FDF- desde el pasado lunes por la mañana y ya por la tarde tuvieron la primera sesión de trabajos en el Estadio de Fútbol Parque del Este.

El el equipo nacional se entrenó en la cancha de Santa Fe FC, donde Marcelo Neveleff explicó, “Queríamos darle la oportunidad a los chicos que juegan en la liga local de poder trabajar con nosotros para seguir conociéndolos, ya que tenemos chance hasta julio de tomar las decisiones, recordando que el equipo nacional para los juegos lo integrarán son 20 jugadores”. “Los chicos llegaron bien física y técnicamente, los clubes han hecho un gran trabajo durante la primera parte del año. Vinieron bien y la verdad es que vamos mejorando muchísimo, se ven cosas muy interesantes.