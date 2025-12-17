Luis Suárez jugará una temporada más junto a Lionel Messi

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Luis Suárez jugará junto a Lionel Messi en el Inter Miami una temporada más.

El delantero uruguayo, que cumplirá 39 años en enero, firmó un contrato para jugar la temporada 2026 con el vigente campeón de la MLS, anunció el Inter Miami el miércoles. No se revelaron los términos financieros.

Suárez se unirá a Messi, dos veces MVP de la MLS, para la inauguración del nuevo estadio del equipo, ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. Será la tercera temporada de Suárez con el Inter Miami.

El exjugador del Barcelona, Liverpool, Atlético de Madrid y Ajax anotó 17 goles y dio 17 asistencias en 50 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, pero tuvo un papel menor en los últimos cuatro partidos de los playoffs de la Copa MLS y no jugó en la victoria por 3-1 contra los Vancouver Whitecaps en la final.

El veterano se unió al Inter Miami antes de la temporada 2024 y ayudó al club a conseguir su primer título del Supporters' Shield. Lideró al equipo en goles con 25 en todas las competiciones, y sus 20 goles en la temporada regular fueron la segunda mayor cantidad entre todos los jugadores de la MLS en 2024 (empatado con Messi).