La carne procesada y su relación con el cáncer: lo que debes saber para cuidar tu salud

El consumo de carne procesada forma parte de la dieta habitual de muchas personas, debido a su practicidad, bajo costo y fácil preparación.

Productos como salchichas, jamón, tocineta, embutidos, chorizos y carnes enlatadas son comunes en la mesa diaria. Sin embargo, su consumo frecuente conlleva riesgos para la salud que han sido ampliamente documentados por la ciencia.

Así lo explicó la nutrióloga Dahany Acta, en conversación con el periódico Hoy, quien ofreció una explicación íntegra sobre qué se considera carne procesada, sus efectos en la salud y las recomendaciones actuales.

¿Qué se considera carne procesada?

De acuerdo con la especialista, la carne procesada es aquella que ha sido transformada mediante procesos como salazón, curado, fermentación, ahumado u otros métodos destinados a mejorar el sabor o prolongar su vida útil. Aunque estos procesos facilitan la conservación, también modifican la composición natural del alimento.

Relación con el cáncer

Acta explicó que uno de los principales riesgos asociados al consumo de carnes procesadas es su relación con el cáncer, especialmente el cáncer colorrectal.

"Organismos internacionales de salud han clasificado la carne procesada como un alimento carcinógeno, lo que significa que existe evidencia suficiente de que su consumo aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad", subrayó.

Indicó que el riesgo no depende únicamente de un consumo excesivo, ya que ingestas frecuentes y consideradas “normales” pueden incrementar el peligro a largo plazo, sobre todo cuando forman parte de la dieta diaria.

Alto contenido de sodio y enfermedades cardiovasculares

Según la nutrióloga, estas carnes suelen contener altos niveles de sodio, utilizado como conservante, lo que se asocia directamente con problemas de salud como:

Hipertensión arterial

Mayor riesgo de infartos

Accidentes cerebrovasculares

Daño renal

"En poblaciones con alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, este factor resulta especialmente preocupante", dijo.

Conservantes y compuestos dañinos

"Durante el procesamiento se añaden sustancias como nitritos y nitratos, que pueden transformarse en el organismo en compuestos potencialmente cancerígenos. Además, cuando estas carnes se cocinan a altas temperaturas, se generan sustancias químicas que aumentan el daño celular", subrayó la especialista.

Impacto en la salud metabólica

Acta también señaló que el consumo frecuente de carne procesada se ha vinculado con un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 e inflamación crónica, debido a su alto contenido de grasas saturadas, sodio y aditivos, junto a un bajo aporte de fibra y micronutrientes protectores.

¿Deben eliminarse por completo?

La especialista aclaró que la evidencia no apunta necesariamente a eliminarlas por completo, sino a reducir su consumo de forma consciente. El mayor problema surge cuando estos productos sustituyen de manera habitual a alimentos frescos y nutritivos como carnes no procesadas, pescado, legumbres, huevos, verduras y frutas.

Un llamado a decisiones informadas

Conocer los riesgos reales de la carne procesada permite tomar decisiones más informadas sobre la alimentación. La salud, concluyó Acta, no depende de un solo alimento, sino de patrones dietéticos sostenidos en el tiempo.

Reducir el consumo de carnes procesadas y priorizar alimentos frescos y mínimamente procesados es una de las estrategias más efectivas para proteger la salud a largo plazo.