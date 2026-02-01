Recorrido
Efemérides de febrero: Qué se celebra en República Dominicana y el mundo
Descubre las efemérides de febrero: fechas clave en la historia de RD y el mundo
Febrero llega con una agenda cargada de fechas que han marcado la historia, tanto en la República Dominicana como en el mundo.
A continuación, te presentamos un recorrido por las todas las efemérides de febrero:
En República Dominicana
25 de febrero -Natalicio de Matías Ramón Mella (1816), uno de los Padres de la Patria.
27 de febrero- Día de la Independencia Nacional, proclamada en 1844.
Días mundiales e internacionales en febrero
2 de febrero -Día Mundial de los Humedales
4 de febrero- Día Mundial contra el Cáncer
6 de febrero -Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
11 de febrero- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
13 de febrero- Día Mundial de la Radio
14 de febrero Día del Amor y la Amistad (San Valentín)
20 de febrero- Día Mundial de la Justicia Social
21 de febrero- Día Internacional de la Lengua Materna