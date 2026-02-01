Efemérides de febrero: Qué se celebra en República Dominicana y el mundo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Febrero llega con una agenda cargada de fechas que han marcado la historia, tanto en la República Dominicana como en el mundo.

A continuación, te presentamos un recorrido por las todas las efemérides de febrero:

En República Dominicana

25 de febrero -Natalicio de Matías Ramón Mella (1816), uno de los Padres de la Patria.

27 de febrero- Día de la Independencia Nacional, proclamada en 1844.

Días mundiales e internacionales en febrero

2 de febrero -Día Mundial de los Humedales

4 de febrero- Día Mundial contra el Cáncer

6 de febrero -Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina

11 de febrero- Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

13 de febrero- Día Mundial de la Radio

14 de febrero Día del Amor y la Amistad (San Valentín)

20 de febrero- Día Mundial de la Justicia Social

21 de febrero- Día Internacional de la Lengua Materna