Sin la codiciada estatuilla
Grammy 2026: artistas nominados que nunca han ganado el premio
Kendrick Lamar: 9 nominaciones en 2026, pero nunca ha ganado Álbum del Año, a pesar de ser considerado uno de los raperos más influyentes de su generación.
Aunque son íconos globales, varios artistas llegan a los Grammy 2026 con la espina de nunca haber ganado un gramófono dorado. Kendrick Lamar, pese a nueve nominaciones este año y siete intentos previos en Álbum del Año, sigue sin conquistar esa categoría. A su lado, nombres como Katy Perry, Nicki Minaj, Snoop Dogg y Sia vuelven a figurar en la lista de nominados, con la expectativa de romper su racha de derrotas.
Estrellas en deuda con el Grammy
Lency Alcántara
• Katy Perry: Más de una decena de nominaciones en su carrera, aún sin victoria.
• Nicki Minaj: Figura clave del rap femenino, con múltiples nominaciones pero ningún premio.
• Snoop Dogg: 16 nominaciones históricas, cero triunfos.
• Sia: Reconocida por su voz y composiciones, sigue sin conquistar un Grammy.