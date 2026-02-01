Grammy 2026: artistas nominados que nunca han ganado el premio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Aunque son íconos globales, varios artistas llegan a los Grammy 2026 con la espina de nunca haber ganado un gramófono dorado. Kendrick Lamar, pese a nueve nominaciones este año y siete intentos previos en Álbum del Año, sigue sin conquistar esa categoría. A su lado, nombres como Katy Perry, Nicki Minaj, Snoop Dogg y Sia vuelven a figurar en la lista de nominados, con la expectativa de romper su racha de derrotas.

Estrellas en deuda con el Grammy

• Kendrick Lamar: 9 nominaciones en 2026, pero nunca ha ganado Álbum del Año, a pesar de ser considerado uno de los raperos más influyentes de su generación.

• Katy Perry: Más de una decena de nominaciones en su carrera, aún sin victoria.

• Nicki Minaj: Figura clave del rap femenino, con múltiples nominaciones pero ningún premio.

• Snoop Dogg: 16 nominaciones históricas, cero triunfos.

• Sia: Reconocida por su voz y composiciones, sigue sin conquistar un Grammy.