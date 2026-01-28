Sedofútbol Sub-17 gana en clasificatoria de Concacaf 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La selección dominicana obtuvo su segunda victoria en la Clasificatoria Sub-17 Femenina de Concacaf 2026 al superar con amplio marcador 11-0 a Islas Vírgenes Británicas Estadounidenses, en el Estadio Miguel Chocorrón Buitriago ubicado en Managua, capital de Nicaragua.

Giocarla Durán brilló en la victoria quisqueyana al anotar cinco goles.

La Selección Dominicana Sub-17 Femenina que está bajo la dirección técnica del entrenador dominicano Luís “Bolocho” Lluberes, ha conseguido dos triunfos -ambas por goleada- en igual número de presentaciones.

Giocarla Durán (9’, 18’, 20’, 27’, 29’), Jazmyn Díaz (penal 17’), K Osorio (en propia puerta a los 43’), Emelie Asenjo (45’), Delilah Ramírez (49’) y Gia Fernández (69’, 73’).

El elenco patrio ha sido una trituradora en sus primeros dos partidos en los que ha sido implacable a la ofensiva al marcar 18 goles en dos partidos y mantener su arco invicto. Además, en esos 180’ minutos ninguna jugadora criolla ha recibido tarjeta amarilla.

Tras las dos primeras jornadas, las dominicanas están liderando el Grupo A con seis puntos (diferencia de goles 18), Nicaragua es segunda con la misma cantidad de puntos (DG 15 goles), Belice e Islas Vírgenes Estadounidenses, tercera y cuarta respectivamente sin puntos (un partido menos) y cierra Dominica también sin sumar.

Cabe destacar que la Clasificatoria Sub-17 Femenino de Concacaf tiene en competencia a 29 selecciones nacionales del área.