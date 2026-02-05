¿Qué es la Super Bowl? Historia, curiosidades y anécdotas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid. Cada año, millones de personas en todo el mundo se detienen para presenciar uno de los eventos deportivos más grandes y esperados del año: la Super Bowl.

Esta final de la National Football League (NFL) se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende el deporte, combinando emoción, espectáculo y tradición en una sola noche.

Desde los impresionantes shows de medio tiempo con artistas de talla mundial hasta los anuncios publicitarios que marcan tendencia, la Super Bowl es un reflejo del impacto del deporte en la sociedad.

A continuación, repasamos la historia, los momentos icónicos y todo lo que hace falta saber para entender este espectáculo.

¿Qué es la Super Bowl?



La Super Bowl es el partido más importante de la National Football League, (NFL), en español la Liga Nacional de Fútbol. En él se enfrentan los mejores equipos de la temporada para definir al campeón de la liga. En este partido los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles protagonizarán la edición LIX de este juego.

La National Football League se organiza en dos grandes grupos: la American Football Conference (AFC) y la National Football Conference (NFC).

Cada una de ellos está compuesto por 16 equipos, que compiten hasta que siete llegan a los cuartos de final, también conocidos como los playoffs. De cada grupo (AFC y NFC) sale un finalista que compite en la NFL por ganar la liga.

¿Cuándo y dónde será la Super Bowl 2025?



La Super Bowl 2025 tendrá lugar el 9 de febrero en el icónico Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana, un escenario con una rica historia en el fútbol americano.

En esta edición, los Kansas City Chiefs buscarán hacer historia al conquistar el título por tercer año consecutivo, un logro sin precedentes en la era moderna de la NFL. Para ello, deberán enfrentarse a los Philadelphia Eagles, un equipo decidido a destronar a los actuales campeones y reclamar el trofeo Vince Lombardi.

Con dos de las franquicias más competitivas de los últimos años en juego, esta final promete ser un duelo electrizante que mantendrá en vilo a millones de espectadores en todo el mundo.

Estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana.EFE/EPA/ERIK S. LESSER

¿Cuánto cuestan las entradas?



Las entradas para la Super Bowl LVIII son las más caras de la historia. El coste de las entradas en reventa para la Super Bowl 2025 puede variar significativamente según diversos factores, como la ubicación del asiento, los equipos que compitan, la sede del evento y la fecha de compra.

Debido a la enorme demanda que genera este evento, considerado el más importante del deporte a nivel mundial, conseguir una entrada puede ser un verdadero desafío o implicar un gasto considerable. Históricamente, los precios de venta para un Super Bowl han oscilado entre 4.000 y 6.000 dólares en promedio.

A pocos días del partido del 9 de febrero, el portal Ticketmaster tiene su entrada más barata a la venta por 4.300 dólares, una cantidad que sube a unos 5.450 dólares una vez sumadas las comisiones e impuestos.

Para la edición de 2025, se estima que los precios iniciales en reventa partirán desde los 7.450 por entrada, con variaciones hasta el día del partido pudiendo alcanzar hasta los 44.000 dólares.

¿Quién va a estar en el medio tiempo este 2025?



El rapero Kendrick Lamar, el artista de hiphop más popular del momento por su ácida rivalidad con Drake, será protagonista de la Super Bowl LIX con su espectáculo del entretiempo.

Poco se sabe a pocos días de la gran final del fútbol americano sobre cómo será el espectáculo que tiene preparado Kendrick Lamar, aunque todo el mundo espera que la pieza central sea Not Like Us, una canción convertida en himno que dispara con bala contra su otrora amigo Drake.

El espectáculo del entretiempo dura entre 12 y 14 minutos y se espera que Lamar también cante temas de su nuevo álbum GNX como Squabble up y Tv off o clásicos como HUMBLE o DNA.

Además, la cantante SZA también actuará en el espectáculo de medio tiempo como invitada de Lamar, con el que comparte canciones como Luther, Gloria o 30 for 30.

Algunos rumores -probablemente infundados- apuntan a que Taylor Swift podría dar la sorpresa como segunda invitada del rapero angelino, pues estará en el estadio animando a su novio, Travis Kelce, de los Chiefs, y comparte el tema Bad Blood con Lamar.

Curiosidades de la Super Bowl



Travis Kelce y su novia Taylor Swift celebraron el triunfo de los Chiefs en el Super Bowl LVIII.EFE/EPA/John G. Mabanglo.

La Super Bowl no es solo el evento deportivo más visto en Estados Unidos, sino también un fenómeno cultural que trasciende del fútbol americano. Este evento esconde una infinidad de datos curiosos que lo hacen único.

La primera Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967. En este primer partido, Green Bay Packers venció 35-10 a Kansas City Chiefs. Esta competición se ha jugado en 22 estadios diferentes y en 18 ciudades distintas.

La Super Bowl más vista en la historia fue el del año pasado, que Chiefs le ganó 38-35 a Eagles, con 115.1 millones de espectadores.

El trofeo que se otorga al campeón de la NFL lleva el nombre de Vince Lombardi, legendario entrenador de Packers, que ganó la primera Super Bowl.

Los New England Patriots y Pittsburgh Steelers son los equipos que más Super Bowls han ganado en la historia, con seis cada uno. Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars son los únicos equipos que nunca han jugado una Super Bowl.

Tom Brady es el jugador con más triunfos en la Super Bowl, con siete; seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Desde que Talor Swift empezó su noviazgo con el ala cerrada de Kansas City, Travis Kelce, el impacto económico de esta relación ha dejado a la NFL y al equipo ganancias superiores a los 331,5 millones de dólares, según datos de Apex Marketing Group, empresa líder en servicios de consultoría en publicidad y marca.

Desde la primera aparición de la cantante en un partido en 2023, el número de seguidores del equipo ha aumentado entre un 30 y un 40 por ciento.

Otro de los protagonistas indiscutibles de la Super Bowl son los aguacates como base del guacamole que las familias americanas consumen durante la emisión del NFL. Para esta edición, se espera que se envíen más de 250 millones de aguacates desde México a territorio estadounidense, lo que equivale a aproximadamente 110 mil toneladas, según datos de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).