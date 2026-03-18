5 claves del primer puerto espacial de República Dominicana en Pedernales

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La República Dominicana da un paso histórico hacia la economía espacial con la presentación oficial del primer puerto espacial comercial en Oviedo, provincia de Pedernales, encabezada por el Ministerio de la Presidencia y ejecutada por la empresa estadounidense LOD Holdings, especializada en licencias de lanzamiento y desarrollo de infraestructura aeroespacial.

El proyecto, con una inversión estimada en más de 600 millones de dólares, busca posicionar al país como un hub regional de lanzamientos comerciales y se desarrollará bajo los siguientes cinco ejes principales:

Infraestructura avanzada y sostenible: Según LOD Holdings, el puerto espacial incluirá un hub energético de 200 megavatios, planta desalinizadora, sistemas de mitigación acústica y logística de punta, todo diseñado para cumplir con estrictas normas ambientales y de seguridad.

Regulación internacional y seguridad: El desarrollo se ajustará a estándares globales de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU., garantizando operaciones seguras, transparentes y competitivas para atraer inversión extranjera.

Impacto económico y financiero: La inversión privada y las alianzas estratégicas internacionales permitirán consolidar la viabilidad a largo plazo del proyecto, generando oportunidades de negocio y fortaleciendo la economía dominicana.

Puerto espacial

Impulso al talento y la innovación: El proyecto abrirá oportunidades en ingeniería aeroespacial, logística avanzada e infraestructura tecnológica.

Ubicación estratégica y sostenibilidad: La elección de Oviedo, en Pedernales, responde a su baja densidad poblacional y condiciones geográficas favorables. Además, la planificación incorpora tecnologías de punta para minimizar el impacto ambiental y garantizar el desarrollo sostenible.

El director ejecutivo de LOD Holdings, Burton Catledge, destacó que “el futuro del espacio dependerá de quién se atreva a construirlo hoy; la República Dominicana da ese paso decisivo, liderando con visión, creando oportunidades para su talento y mostrando a los jóvenes y niños que soñar con el espacio sí es posible”.

Con este proyecto, el país se integra a la red global de acceso comercial al espacio y refuerza su posición estratégica en el Caribe, marcando un hito en innovación tecnológica y competitividad internacional, según enfatizó el Ministerio de la Presidencia.