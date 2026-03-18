Dominicanos en Nueva York respaldan la propuesta de Javier García sobre fondo de garantía

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

NUEVA YORK.- Dominicanos de diferentes sectores en esta ciudad ofrecieron sus opiniones avalando la propuesta de Francisco Javier García, aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que, de llegar a la presidencia crearía un fondo de garantía para la inversión que realicen los dominicanos del exterior en el país.

Asimismo, afirma que ese fondo se crearía destinando en el Presupuesto Nacional una primera partida del 3 % de los 12 mil millones de dólares en remesas que llegan al año a la RD, para cuando quieran poner un negocio en RD, desarrollar un proyecto inmobiliario o comprar una casa, y se les dificulte obtener la garantía para acceder a esos financiamientos.

Por su parte, el dirigente político de izquierda, activista social, comunitario y miembro de la Coalición por Defensa de los Inmigrantes en esta ciudad, Luis Mayobanex Rodríguez, dijo: “Oportuna, por darse en un momento en que el gobierno de Luis Abinader, emulando administraciones pasadas, mantiene en condición de indefensión a la diáspora.

“O, como dijo el propio Javier García, es una comunidad a la que tanto los candidatos de su propio partido (PLD) como de los demás partidos no “les han cumplido”.

Su propuesta de “crear un fondo de garantía” es positiva porque busca dar un contenido más productivo a las remesas y convierte al receptor en un sujeto de crédito, tal y como hemos reclamado por años a los administradores del Estado dominicano.

Mientras, el comunicador Darío Abreu, exsecretario general de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP-NY), dijo: “Esa es una gran propuesta y debe ser acogida por todos los dominicanos que residimos en el exterior, y esperamos que Javier García la cumpla”.

Para la aguerrida líder comunitaria y portavoz de más de 300 estafados por una inmobiliaria en RD, Dayanara Borbób, sostuvo: “Escuchar ahora a Javier García con esa propuesta provoca una pregunta: ¿por qué no se hizo cuando el PLD tuvo casi 20 años en el poder?”.

Hoy, el problema principal no es la falta de fondos ni de incentivos, sino la falta de seguridad jurídica. El país vive una preocupante proliferación de estafas inmobiliarias que ha golpeado la confianza de compradores e inversionistas, especialmente de la diáspora.

El enfoque debería estar en garantizar reglas claras, supervisión real y consecuencias para quienes defraudan. Sin eso, cualquier iniciativa corre el riesgo de quedarse en discurso, precisó.

Para el reconocido líder comunitario Radhames García: “Si se aprueba dicha iniciativa, en un posible triunfo de Javier García, amén de que nos situamos en la acera contraria políticamente al PLD, entiendo como correctísima su propuesta, para convertir dicho fondo de inversión y que sirva como protección, garantizando la inversión de los dominicanos en el exterior”.

“Vemos con buenos ojos la iniciativa, pero estamos cansados de tantas estafas que han mermado el patrimonio de los quisqueyanos residentes en el exterior, sin que se pueda recuperar mínimamente su frustrada inversión”, subrayó.

Para los taxistas en El Bronx, Claudio Estevez y Manuel Marmolejos, dijeron: “Esa sería la salvación para nuestras inversiones que hacemos en el país caribe, porque por doquier es el grito de nuestros connacionales con las estafas que les hacen, y los gobiernos no han hecho nada; avalamos su propuesta”.

Los bodegueros en el Alto Manhattan, Julián de los Santos y Silvo Matos, dijeron: “Cuando veamos que él se comprometa ante el pueblo con esa propuesta, entonces votaríamos por él, porque sabemos que vamos a comprar con seguridad y garantía en nuestro país”.

En términos similares se expresaron varios ciudadanos comunes en las avenidas Saint Nicholas y la calle Dyckman, en el Alto Manhattan.