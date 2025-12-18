García y Geminiani ganan cuarta parada Tour Canita de Golf

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los golfistas profesionales Anthony García y Domenico Geminiani se coronaron campeones de la cuarta parada del Tour Canita, celebrado el pasado fin de semana en el campo de golf The Links en Casa de Campo.

La cuarta parada del tour más importante de golf en el país fue celebrada en parejas, por segunda vez en la historia. Se jugó en la modalidad de bestball.

Los ganadores del torneo terminaron con 193 en total, con rondas de 64+66 y 63; le siguieron Edgar Alma y Willy Pumarol, con 200 golpes, con rondas de 65+71+64; al igual que la pareja de Juan José Guerra y Rhadamés Peña.

El torneo tuvo la supervisión técnica de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf) y contó con el patrocinio de Mastercard Banreservas, Puntacana Resort And Club, Olsa, Wendys, Fiduciara Reservas, Ministerio de Turismo, Banco de Reservas, Mitre, Pizza Hut, Chilis, Hartemania, Airport Team Solution, Cerveza Canita, Fedogolf y TIMM. La quinta parada del Tour Canita será celebrada entre el 19 y 21 de febrero del 2026, en La Estancia Golf Course. Los golfistas profesionales Anthony García y Domenico Geminiani, fueron premiados por Hiram Silfa, director.