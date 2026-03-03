Gilberto Soriano fue electo presidente de Federación Esgrima

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con el amplio respaldo de ocho asociaciones pertenecientes a la Federación Dominicana de Esgrima (Fedomes) fue electo como nuevo presidente de esa entidad, el abogado Gilberto Soriano Román, en las elecciones celebradas en el Club Los Prados.

Soriano, un ex miembro de la selección de esgrima y actual presidente de (ADODEP), recibió ocho de los 13 votos para ser electo como presidente para el período 2026-2030, en la Asamblea. La Comisión electoral fue presidida por el periodista Juan Mercado, acompañado por los juristas Richard Martínez y César Alcántara en la Comisión Electoral. El proceso fue certificado por el notario público Dr. Alexander Efraín Soto Ovalle, quien validó la transparencia y legitimidad de la jornada.

LaPlancha Uno, Confraternidad Esgrimista, recibió el respaldo de Santiago, representada por su presidente Carlos Augusto Almonte Yndalecio), Puerto Plata (Juan Marcos Clase Sánchez), San Pedro de Macorís (Gleni Yasmin Samuel Valdez), Hermanas Mirabal (José Omar Santos Ríos), Samaná (Aristóteles Neuman), Azua (Gregorio Alberto Rivas Villar), Santo Domingo (Luis J. Luna Yorro) y la del DN que dirige Soriano Román.