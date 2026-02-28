¡Exalta a deportistas! Abinader revela invierte miles de millones en deportes

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader, ayer en su discurso de rendición de cuentas al país desde el Congreso Nacional, afirmó que su gobierno ha invertido miles de millones en el sector deporte.

“Hemos fortalecido el deporte como política pública de inclusión, disciplina y esperanza. Porque el deporte también es identidad. Es la cancha iluminada en un barrio, el polideportivo rehabilitado en una comunidad rural, el atleta que descubre en el esfuerzo una oportunidad de futuro”, dijo.

Sobre Juegos 2026

De cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dijo ha respaldado a los atletas —la verdadera materia prima del deporte— con un aporte de RD$570 millones para su preparación, durante 2025. En lo que va de este año ha transferido RD$3,905 millones para garantizar el éxito de los Juegos.

Exclamó que entregaron el Pabellón de Halterofilia y el de Arco y Flecha. En el Centro Olímpico, avanzan de manera significativa en sus principales instalaciones.

“Ya concluimos el Pabellón de Voleibol de Práctica y el de Esgrima, mientras el Centro Acuático y otras áreas como el Palacio de Voleibol, Karate y Taekwondo registran importantes avances”, narró.

Opinó que esas intervenciones, además de preparar al país para un evento internacional, garantizan obras deportivas dignas que quedarán al servicio de los atletas, de las familias y de la ciudadanía porque el verdadero legado de estas obras, más allá de los Juegos, es consolidar el Centro Olímpico como el corazón deportivo del país.

Abinader expuso que este es un respaldo firme del Estado dominicano al deporte y a sus atletas. Porque cada medalla representa disciplina. Cada competencia representa esfuerzo. Y cada joven que elige el deporte elige un camino de valores, de superación y de esperanza para la República Dominicana.

Expuso que el año 2025 para el deporte fue de grandes logros para los atletas, la pesista dominicana Yudelina Mejía se consagró al ganar oro en el mundial de Pesas en Noruega.

Valoró a los jugadores Al Horford y Karl Anthony Towns, quienes continúan destacándose por sus brillantes actuaciones en la NBA.

Y abundó: “Nuestra Liranyi Alonso estableció récords en varias competencias internacionales, ganando oro en el panamericano Juvenil en Paraguay; y por último, nuestra gacela de Nizao, nuestra estrella Marileidy Paulino quien reafirmo su estatus como una de las atletas más dominantes en el deporte internacional”.

El jefe del Estado declaró que en 2025 se impulsó una verdadera revolución deportiva a través del Ministerio de Deportes, con una inversión superior a RD$1,200 millones en 40 nuevas obras entregadas y más de 150 instalaciones remozadas, devolviendo espacios dignos a esas comunidades.

“Y no nos detenemos ahí: actualmente ejecutamos cerca de 100 proyectos adicionales, con una inversión que supera los RD$2,195 millones, llevando obras deportivas a cada rincón del territorio nacional”, precisó.

Acotó el mandatario de la nación en su discurso de más de dos horas, que este año están cerrando una brecha histórica. Iniciaron la construcción simultánea de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo, con una inversión superior a RD$800 millones.

No habló del Clásico

El presidente Abinader no habló sobre el equipo de República Dominicana que va al Clásico.