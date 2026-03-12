Hubert Hurkacz debutará hoy en el RD Open Capa Cana

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El polaco Humbert Hurkacz, ex número seis del mundo, hará su debut este jueves en el República Dominicana Open, Copa Cap Cana 2026, que se celebra desde el pasado lunes en el Tennis Village de Cap Cana, Ciudad Destino.

Hurkacz, una de las principales figuras que participan en el torneo, enfrentará al italiano Mattia Bellucci.

El partido del actual 71 del mundo está pautado en el estadio Cap Cana para el segundo turno en una jornada que iniciará a las 3:00 de la tarde.

Hurkacz, que recibió un bye en primera ronda por su condición de cuarto favorito del ATP Challenger más grande de América Latina, es poseedor de ocho títulos ATP, incluyendo los Masters 1000 de Miami, en 2021 y Shanghai, en 2023.

También saltará a cancha este jueves el primer preclasificado, el serbio Miomir Kecmanovic, que tendrá como rival al estadounidense Mackenzie McDonald, quien tuvo que emplearse a fondo para imponerse sobre el español Martín Landaluce en dos horas y 20 minutos de partido con score final de 3-6, 6-2, 7-5.

A segunda ronda

Ayer miércoles fueron completados los partidos de primera ronda del torneo auspiciado por el Ministerio de Turismo, por lo que este jueves se definirán los jugadores que pasarán a los cuartos de final.

En el primer turno de cancha central, el checo Dalibor Svrcina dispuso del chileno Christian Garín por 6-4, 6-4, luego de un ajustado primer set y una segunda manga en la que llegó a sacar 5-1. Sin embargo, no fue hasta su última oportunidad para cerrar sin extender el set que pudo concluir el partido quebrando al austral.

De su lado, el ecuatoriano Andrés Andrade, proveniente de la clasificación, se abrió paso hasta la segunda ronda tras imponerse por otro doble 6-4 sobre Chun-Hsin Tseng, de China Taipei.

El República Dominicana Open, Copa Cap Cana, es un torneo ATP Challenger 175, que otorga esa cantidad de puntos para el circuito profesional a los campeones de dobles y sencillos, repartiendo 300 mil dólares entre los jugadores participantes.