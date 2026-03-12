Hay libertad de prensa, pero con amenazas

Creado: Actualizado:

Hace años, cuando era reportera, me sentía libre al ejercer: iba a las fuentes, entrevistaba a funcionarios de todos los niveles, buscaba documentos e informes y hablaba con quienes acudían a los ministerios porque podía moverme tranquilamente en sus pasillos.

Con los años eso ha cambiado. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder se fue haciendo más difícil acceder a la información. Los funcionarios medios quedaron silenciados y muchos documentos debían solicitarse por libre información pero, al menos, se lograba algo cuando cubríamos una actividad.

Hoy estamos en primer lugar entre 23 países evaluados en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, de acuerdo con el informe publicado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mas no podemos aplaudir.

Con funcionarios que callan y no convocan a las actividades para enviar notas interesadas, un presidente que abandonó sus habituales citas con la prensa (eso fue un avance), medios asfixiados económicamente/con presiones diversas y la propaganda reinado en redes el periodismo va mal. Bien lo advierte la SIP: el entorno es el mejor para ejercer, pero la estabilidad para hacerlo es precaria, hay amenazas y una mordaza silenciosa. Ojo con eso.