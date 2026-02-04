INEFI inaugura Centro Iniciación Deportiva Escolar

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) puso en funcionamiento el primer Centro de Iniciación Deportiva Comunitario de la República Dominicana, una iniciativa pionera que marca un antes y un después en la organización del deporte escolar a nivel nacional.

El histórico proyecto inició con la entrega de la remodelación integral del Club Rafael Barias, en el sector Villa Consuelo, infraestructura que colinda con la Escuela Básica República de Cuba y que, a partir de ahora, operará formalmente como parte del Proyecto Nacional de Clubes Deportivos Escolares impulsado por el INEFI, promoviendo escuelas abiertas y activas para la comunidad.

La intervención incluyó la instalación de un nuevo tabloncillo para la práctica de baloncesto, voleibol y fútbol sala, así como la adecuación de tres salones especializados para el desarrollo de disciplinas clave del deporte escolar: un salón de combate para karate, judo y taekwondo; un salón de tenis de mesa; y un salón de ajedrez.

El director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez, destacó el carácter estratégico de esta iniciativa, al señalar que el proyecto busca integrar de manera real y estructurada el deporte al sistema educativo.

“Con este primer Club Escolar estamos dando un paso histórico: unir la escuela con una instalación deportiva funcional, organizada y dirigida por profesionales, para que el deporte forme parte del día a día de nuestros estudiantes, más allá de la clase de educación física”, dijo.

Reconocidas figuras estarán a cargo de las diferentes disciplinas. Entre ellos, las inmortales del deporte Ana Villanueva, quien impartirá karate y Blanca Iris Alejo, tenis de mesa; y José Fortuna (Pancho), en baloncesto.