Inversión, infraestructura y apoyo al atleta: el legado deportivo de Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Durante su rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader destacó los avances alcanzados en el deporte dominicano, el cual —según afirmó— ha sido fortalecido como una política pública de inclusión, disciplina, identidad y esperanza, al igual que la cultura.

Para el mandatario, el deporte representa oportunidades reales: desde una cancha iluminada en un barrio hasta el atleta que encuentra en el esfuerzo un camino de superación.

“El año 2025 para el deporte fue de grandes logros para nuestros atletas, la pesista dominicana Yudelina Mejia se consagró en la élite mundial, obteniendo medalla de oro en el campeonato mundial de Pesas realizado en Noruega”, aseguró.

Igualmente, destacó que los destacados jugadores Alf Horford y Karl Anthony Towns, continúan destacándose por sus brillantes actuaciones en la NBA.

Asimismo, nuestra Liranyi Alonso, quien ha establecido records en varias competencias internacionales, ganando oro en el panamericano Juvenil en Paraguay; y por último, nuestra gacela de Nizao, nuestra estrella Marileidy Paulino quien reafirmo su estatus como una de las atletas más dominantes en el deporte internacional.

Recordó que en el en 2025 “impulsamos una verdadera revolución deportiva a través del Ministerio de Deportes, con una inversión superior a RD$1,200 millones en 40 nuevas obras entregadas y más de 150 instalaciones remozadas en todo el país, devolviendo espacios dignos a nuestras comunidades”.

“Actualmente ejecutamos cerca de 100 proyectos adicionales, con una inversión que supera los RD$2,195 millones, llevando infraestructura deportiva a cada rincón del territorio nacional”, puntualizó.

El mandatario dijo que este año “estamos cerrando una brecha histórica. Iniciamos la construcción simultánea de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo, con una inversión superior a RD$800 millones, y además 25 techados en municipios que nunca habían contado con esta instalación esencial, con más de RD$675 millones adicionales”.

“Con ello garantizamos que no habrá un solo municipio en la República Dominicana sin al menos un techado multiuso. Eso es equidad territorial. Eso es justicia deportiva”, dijo.

Abinader también resaltó que “rescatamos los Juegos Fronterizos, donde más de 1,500 atletas de las siete provincias fronterizas encontraron una plataforma de desarrollo y orgullo. Relanzamos los Juegos Universitarios, devolvimos los Juegos Juan Pablo Duarte en Nueva York, impactando a más de 2,200 jóvenes dominicanos en el exterior, reafirmando nuestra identidad y nuestro compromiso con la diáspora. Y este año rescataremos también los Juegos Nacionales de la Mujer, porque la igualdad en el deporte es parte esencial de la igualdad en la sociedad”.

Y de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, hemos respaldado a nuestros atletas —la verdadera materia prima del deporte— con un aporte extraordinario de RD$570 millones para su preparación.

Además, manifestó que durante 2025 y lo que va de este año hemos transferido RD$3,905 millones para garantizar el éxito de esta cita histórica.

Uno de los anuncios más relevantes fue que en el Parque del Este “ya entregamos el Pabellón de Halterofilia y el de Arco y Flecha fortaleciendo esa sede estratégica para el desarrollo de las competencias”.

“En el Centro Olímpico, avanzamos de manera significativa en sus principales instalaciones. Ya concluimos el Pabellón de Voleibol de Práctica y el de Esgrima, mientras el Centro Acuático y otras áreas como el Palacio de Voleibol, Karate y Taekwondo registran importantes avances”, informó.

El presidente subrayó que estas intervenciones, además de preparar al país para un evento internacional, garantizan infraestructuras deportivas dignas que quedarán al servicio permanente de nuestros atletas, de las familias y de la ciudadanía en general porque el verdadero legado de estas obras, más allá de los Juegos, es consolidar el Centro Olímpico como el corazón deportivo del país.

“Este es un respaldo firme del Estado dominicano al deporte y a sus atletas. Porque cada medalla representa disciplina. Cada competencia representa esfuerzo. Y cada joven que elige el deporte elige un camino de valores, de superación y de esperanza para la República Dominicana”, sostuvo.

“Entre 2020 y 2025 hemos impactado directamente a casi 250 mil jóvenes con programas de formación, empleo y emprendimiento en todo el país. Iniciativas como “Juventud con B de Barrio” han articulado más de 30 instituciones para intervenir comunidades vulnerables con becas, capacitación y apoyo integral; “Mi Primera Oportunidad” ha abierto las puertas del empleo formal a miles de jóvenes; y hemos canalizado más de RD$1,900 millones para impulsar el emprendimiento joven, incluyendo financiamiento agrícola a tasa cero.

"Apostamos también al talento del siglo XXI con más de 8 mil becas en áreas STEAM y respaldamos a nuestros jóvenes en competencias científicas internacionales”, añadió.

Finalmente, Abinader vinculó el impulso al deporte con una política integral de juventud. Indicó que entre 2020 y 2025 casi 250 mil jóvenes han sido impactados con programas de formación, empleo y emprendimiento.

Iniciativas como “Juventud con B de Barrio”, “Mi Primera Oportunidad” y “Oportunidad 14/24” han permitido la reinserción educativa y laboral de miles de jóvenes, con inversiones superiores a RD$1,900 millones y más de 30 mil beneficiarios directos, reafirmando que cuando la juventud encuentra oportunidades, se fortalece el futuro de toda la nación.