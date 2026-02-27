Luis Abinader resalta consenso político frente a la crisis de Haití

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó que la República Dominicana ha dado muestras claras de madurez política y liderazgo institucional al impulsar el Diálogo Nacional por la Crisis de Haití, desarrollado en el marco del Consejo Económico y Social, con la participación de los tres expresidentes de la República.

“Una muestra concreta de madurez política es el Diálogo Nacional por la Crisis de Haití, en el marco del Consejo Económico y Social. Este diálogo nació de la convocatoria que hicimos a los tres expresidentes de la República, y juntos construimos un marco de acción. Es prueba de que, en los momentos más críticos, el liderazgo político dominicano puede poner a un lado sus diferencias y alcanzar consensos para defender la soberanía y el bienestar de la población”, manifestó Abinader durante su rendición de cuentas.

El mandatario explicó que este proceso permitió construir un marco de acción común en temas clave como la seguridad nacional, la política migratoria, las relaciones internacionales, el desarrollo integral de la zona fronteriza, el mercado laboral y el comercio binacional.

“Hoy estamos en la fase de poner en práctica esos acuerdos: en materia de seguridad nacional, política migratoria, relaciones internacionales, desarrollo integral de la zona fronteriza, mercado laboral y comercio binacional”, señaló.

Luis Abinader presenta su sexto discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional YouTube - @Presidencia RD X - @PresidenciaRD Instagram - PresidenciaRD Facebook - Presidencia de la República Dominicana

Diplomacia coherente

De igual forma, Luis Abinader destacó que, durante el año 2025, la República Dominicana ejerció una diplomacia coherente con sus valores democráticos y alineada con sus intereses nacionales.

“La primera responsabilidad de la política exterior dominicana es la protección de nuestros compatriotas en el exterior. Durante el último año, el Estado dominicano fortaleció la asistencia y protección a nuestras comunidades en el exterior, gestionando decenas de miles de servicios consulares, legalizaciones y casos de asistencia humanitaria, porque los dominicanos y dominicanas en el exterior no son una estadística: son parte viva de la nación”, aseguró.

En materia bilateral, subrayó el gobernante, el país recibió visitas oficiales de primer nivel, hecho que refleja el reconocimiento internacional al liderazgo dominicano en la región. “Representantes del más alto nivel de los Estados Unidos, América Latina, Europa y África reafirmaron a la República Dominicana como socio estratégico en temas clave como la seguridad regional, la lucha contra el crimen transnacional y la búsqueda de una salida sostenible y eficaz a la profunda crisis haitiana”, expresó.

Mientras que, en el plano multilateral, la diplomacia dominicana tuvo un rol activo y decisivo. “Nuestro país contribuyó de manera directa al consenso que permitió la aprobación, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de una resolución histórica para fortalecer la respuesta internacional frente a la crisis de seguridad en Haití, transformando la misión existente en una fuerza con mandato robusto para enfrentar a las bandas armadas”, indicó Abinader.

Asimismo, comunicó que por iniciativa de la República Dominicana, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente adoptó la primera resolución global sobre el impacto del sargazo, colocando un problema que afecta directamente a nuestras costas y economías insulares en la agenda ambiental internacional.

“Hoy, un desafío caribeño es reconocido como un reto global, gracias al trabajo diplomático sostenido de nuestro país. Somos un país pequeño en tamaño, pero grande en credibilidad y que multiplica su influencia”, pronunció.