Luis Abinader anuncia inversiones clave en transmisión eléctrica para un sistema más robusto

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader anunció este viernes inversiones estratégicas en la transmisión eléctrica para reforzar su extensión y seguridad, con el apoyo de compañías internacionales especializadas, con el fin de garantizar un sistema cada vez más estable, seguro y confiable.

“Las fallas ocurridas en el sistema son inaceptables. Nos preocupan y nos ocupan. Por eso, en el sistema de transmisión estamos haciendo inversiones importantes tanto en su extensión como en su seguridad. Hemos contratado compañías internacionales especializadas que nos están asesorando para aumentar la seguridad y estabilidad de un sistema cada vez más diverso y complejo”, expresó el presidente Abinader durante su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, como establece el artículo 114 de la Constitución Dominicana.

El gobernante destacó que este año entró en operación la línea de transmisión 345 kV Montecristi–Santiago, infraestructura que integra la generación de Manzanillo al sistema nacional y robustece la región Norte. Asimismo, informó sobre la modernización de la línea Cruce Ocoa–Ocoa y la conexión definitiva de Pedernales al sistema eléctrico nacional, reduciendo vulnerabilidades históricas y creando condiciones para nuevas inversiones en la zona fronteriza.

En materia de generación, explicó que en 2025 se incorporaron 1,138 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado mediante 16 proyectos estratégicos, con una inversión privada superior a US$1,500 millones. El 58 % de esa nueva capacidad 697 megavatios provino de energías renovables, principalmente solar y eólica, mientras que 438 megavatios correspondieron a generación térmica eficiente, en gran medida a gas natural.

El mandatario detalló que la capacidad instalada pasó de 4,921 megavatios en 2020 a 7,120 megavatios en 2025, lo que representa un crecimiento cercano al 45 %. La capacidad solar y eólica se cuadruplicó, superando los 2,000 megavatios y elevando su participación del 11 % al 29 % del total instalado.

Anunció que a finales de marzo entrará en funcionamiento la planta Energía 2000 con 290 MW en ciclo simple, que alcanzará 414 MW en ciclo combinado para el verano. Además, informó que San Felipe I aportará 460 MW en mayo de 2027; Manzanillo I, 426 MW en diciembre de 2027, y Manzanillo II iniciará operaciones en el verano de 2028. También se sumarán 138 MW en baterías de AES para el verano de 2026 y alrededor de 300 MW adicionales de almacenamiento en proceso de adjudicación.

El jefe de Estado comunicó que este año se iniciará el primer proyecto de hidrobombeo del país en Sabaneta, provincia San Juan, con una capacidad de 250 megavatios. De igual forma, anunció la culminación de la presa de Guayubín, el avance en la construcción de la presa de Guaigüí y el inicio de la presa La Gina en Baní, obras que ampliarán la capacidad hídrica, energética y productiva del país y señaló que estas infraestructuras no solo generan energía, sino que transforman territorios, citando el impacto positivo en comunidades de la Sierra, la Presa de Tavera y Cambita–Los Cacaos, donde se ejecutan proyectos viales y de integración territorial.

En el ámbito social, informó que desde 2020 cerca de 9,000 viviendas han sido electrificadas mediante el programa Llevando Luz, beneficiando a más de 30,000 personas. Solo en 2025 se desarrollaron 51 proyectos de electrificación rural y suburbana que impactaron a más de 2,100 familias en provincias fronterizas y vulnerables.

Durante el ejercicio 2025, las empresas distribuidoras realizaron casi 900 mil adecuaciones de suministros e inspecciones, instalaron 566,879 medidores y contrataron 357,888 nuevos clientes. También ejecutaron más de 92 mil desmantelamientos por irregularidades y realizaron intervenciones en subestaciones y transformadores, con una inversión de RD$1,488 millones, reduciendo significativamente los cortes de energía.

Récord histórico en minería y exploración tierras raras

En minería, el mandatario resaltó que el país alcanzó un récord histórico de más de US$2,600 millones en exportaciones, un crecimiento del 52 % respecto al año anterior. Entre enero y septiembre, la minería captó más de US$556 millones en inversión extranjera directa, mientras que el sector energía recibió más de US$1,010 millones, concentrando alrededor del 40 % del total.

Asimismo, abordó el tema de la exploración de tierras raras, señalando que se han confirmado depósitos brutos superiores a 150 millones de toneladas de estos 17 elementos estratégicos, utilizados en tecnologías como semiconductores, industria espacial y equipamiento militar. Indicó que la determinación de recursos mineros estará lista este año y la declaración de reservas certificadas en el primer trimestre del próximo año, paso previo a su explotación y refinamiento.

El presidente Abinader concluyó asegurando que la transformación energética y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales representan soberanía, menor dependencia externa, reducción de emisiones y mayor competitividad para la economía dominicana.