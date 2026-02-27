Transformación histórica en infraestructura hídrica: lo que Abinader presentó en la rendición de cuentas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader afirmó ante la Asamblea Nacional que garantizar la seguridad hídrica es asegurar el futuro del país y destacó que su gestión ha ejecutado la mayor transformación de la infraestructura de agua potable y saneamiento en la historia reciente de la República Dominicana.

“Y si hablamos de seguridad de futuro, tenemos que hablar del agua. Durante décadas fue, quizá, la inversión más postergada del Estado. Nosotros decidimos convertirla en prioridad nacional”, expresó el mandatario durante su discurso de Rendición de Cuentas.

El jefe de Estado señaló que desde 2020 se han impulsado acueductos nuevos, ampliaciones estratégicas, plantas de tratamiento, drenajes pluviales y soluciones de saneamiento en todo el territorio nacional.

“Desde 2020 hemos impulsado la mayor transformación de la infraestructura hídrica en la historia reciente del país: acueductos nuevos, ampliaciones estratégicas, plantas de tratamiento, drenajes pluviales y soluciones de saneamiento que están cambiando la vida de cientos de miles de familias”, resaltó Abinader.

El presidente subrayó el impacto social de estas inversiones: “Porque el agua no siempre se ve en la superficie, pero se siente en la salud, en la dignidad y en la tranquilidad de cada hogar”.

Indicó que en los primeros cinco años de gestión se ha invertido más de cuatro veces lo destinado por cualquier gobierno en los últimos veinte años en este sector. Informó que solo el INAPA ejecutó en 2025 una inversión histórica de RD$10,268 millones, superior a la suma anual invertida en 2016, 2017, 2018 y 2019 juntos. “Pero más que cifras, hablamos de resultados concretos”, puntualizó.

Detalló que Pimentel, en la provincia Duarte, cuenta ahora con alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales; que Las Matas de Farfán dispone de una planta con capacidad de 70 litros por segundo y línea colectora de 24 pulgadas; y que en San Pedro de Macorís el drenaje pluvial de la Calle 20 puso fin a más de tres décadas de inundaciones en 16 comunidades.

En 2025, medio millón de dominicanos adicionales reciben agua potable en sus hogares.

“Planificar para transformar ha sido la clave. Desde el Gabinete del Agua hemos dejado atrás la improvisación”.

En Villa Altagracia, el mandatario explicó que se sustituyó el llamado “acueducto de la lluvia” por una nueva obra de toma, estación de bombeo de 300 litros por segundo, 5,000 metros de línea de impulsión y ampliación de planta de 200 a 300 litros por segundo. “Hoy Villa Altagracia tiene un acueducto que sí funciona”.

En Navarrete, con una inversión de RD$2,000 millones, se construyó un sistema con planta de 350 litros por segundo y cuatro tanques con capacidad conjunta de 2.4 millones de galones.

En Monción, informó que el nuevo acueducto múltiple, con inversión de RD$1,600 millones, garantiza agua potable a unas 26,000 personas en más de una docena de comunidades. "No dejar a nadie atrás no es un eslogan; es una política pública”.

A través de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), en 2025 se recuperó y amplió el Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, incorporando 4 metros cúbicos por segundo adicionales, equivalentes a 136 millones de galones diarios, beneficiando a 1.8 millones de personas en Santo Domingo Este y Norte.

“Quiero recordar al país que en los últimos 16 años no se había diseñado ni construido ningún acueducto para el Gran Santo Domingo ni la provincia de Santiago”.

Asimismo, se inició la rehabilitación del 100% de los acueductos del Gran Santo Domingo, proyectando superar los 500 millones de galones diarios de producción.

Con el Plan de Zona se incorporaron 147 equipos en su primera etapa, triplicando las soluciones mensuales a más de 700 intervenciones. También fueron intervenidos 19 tanques estratégicos y se avanzó en la transformación de 45 kilómetros de cañadas, con 17 adicionales licitados, para una intervención histórica de 62 kilómetros, de los cuales 19 ya han sido entregados.

El presidente informó que están en proceso de adjudicación nuevas plantas de tratamiento en Hato Nuevo, Manoguayabo, Los Alcarrizos y Sabana Perdida, junto con intervenciones de redes en Villa Juana, Villas Agrícolas, Villa Consuelo y la avenida Jacobo Majluta.

Anunció además que en marzo iniciará el programa “Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas”, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, impactando 200 kilómetros de costa, comenzando en Boca Chica y continuando por San Pedro, La Romana, Higüey y Verón–Punta Cana.

“Un programa que beneficiará a un millón de personas y asegurará el desarrollo sostenible de esta zona estratégica durante los próximos 50 años”.

Finalmente, afirmó: “Nunca la República Dominicana había alcanzado este nivel de planificación, ejecución e inversión en agua potable y saneamiento”.