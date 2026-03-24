Investigan a 40 implicados en red de amaños futbolísticos al fútbol checo

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Las autoridades checas han desplegado este martes un operativo masivo que vincula a la élite del fútbol nacional con las apuestas ilegales.

Al menos un jugador de la primera división checa, recién fichado por el Slavia de Praga, y cuatro árbitros de categorías inferiores están siendo investigados dentro de una operación policial en República Checa en la que decenas de personas han sido detenidas este martes, según informa los medios locales.

Esas cinco personas, cuya identidad ha sido filtrada por medios locales, se cuentan entre los más de 40 jugadores, árbitros y directivos de clubes que podrían estar implicados en los amaños, señaló el presidente de la Federación Checa de Fútbol, David Tundra.

"Desde las 6.00 se está llevando a cabo una intervención de gran envergadura, probablemente la mayor en la historia del fútbol checo", informó Tundra, a los miembros del comité ejecutivo de la federación, según informa la cadena CT24.

Tundra señaló que los clubes y personas investigados van desde la primera hasta la cuarta división, además de las ligas juveniles.

El presidente de la Federación afirmó que está haciendo todo lo posible "para que la mafia de las apuestas desaparezca del entorno del deporte checo".

Esta redada es resultado de la cooperación entre la federación checa y la policía, según Tundra, y el portal deportivo iSport.cz indica que también Europol e Interpol participan en la operación, que habría estado precedida de una investigación que ha durado tres años.

"El abuso se da especialmente en Moravia (región oriental del país), en un 99 %, lo que afecta a decenas de personas”, añadió el directivo.

El jefe de la Fiscalía de Olomouc, Radim Dragoun, confirmó la redada policial en la que fueron detenidas "varias decenas de personas y se realizaron registros de viviendas y de otros locales y terrenos".