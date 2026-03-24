Desde RD$4,560: cuánto cuestan las entradas para el concierto de Laura Pausini en Santo Domingo

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Los organizadores del concierto de la cantante italiana Laura Pausini en El Óvalo, Santo Domingo, dieron a conocer este martes los precios de las boletas, que oscilan según la ubicación en el recinto.

El esperado espectáculo, que promete un recorrido por los grandes éxitos de la artista, contará con entradas que van desde RD$4,560, pasando por RD$6,250 y RD$12,500, hasta RD$20,000, ofreciendo opciones para distintos públicos.

Las boletas estarán disponibles a través de la plataforma Tuboleta, luego de una fase inicial de reventa exclusiva dirigida a los miembros del club de fans de la artista.

Precios de las boletas para el concierto de Laura PausiniFuente externa

Cabe recordar que Pausini vuelve al encuentro de su público dominicano, luego de más de una década sin presentarse en el país, como parte de su gira internacional “Yo Canto World Tour”, reafirmando el vínculo especial que mantiene con sus fans en la región. La cantante se presentó por última vez en Santo Domingo durante su Inedito World Tour en 2012, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

Con una carrera que supera los 30 años, Laura Pausini ha vendido millones de discos en todo el mundo, conquistando al público con canciones emblemáticas como La soledad, Víveme, Se fue, En cambio no y Entre tú y mil mares. Ganadora de Grammy, Latin Grammy y Globo de Oro, la artista es reconocida por su poderosa voz, sensibilidad interpretativa y su extraordinaria capacidad de conectar con audiencias de todas las generaciones.