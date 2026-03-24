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El delantero Mohamed Salah dejará el Liverpool al final de la temporada, según anunció el club de la Premier League el martes, tras nueve años en Anfield en los que se ha consolidado como uno de sus mejores jugadores de la historia.

El jugador de 33 años llegó a Anfield procedente de la Roma en 2017 y ha disputado 435 partidos con el Liverpool, anotando 255 goles. El delantero egipcio ayudó al club a ganar dos títulos de la Premier League y una Liga de Campeones.

"Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera con el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26", declaró el Liverpool en un comunicado.

"El delantero ha llegado a un acuerdo con los Reds que le permitirá cerrar un capítulo memorable de nueve años en Anfield.

Salah expresó su deseo de hacer este anuncio a la afición lo antes posible para brindar transparencia sobre su futuro, debido al respeto y la gratitud que les tiene".

Salah firmó una extensión de contrato de dos años el pasado abril, que lo vincula al club hasta el final de la temporada 2026-27.

Sin embargo, su futuro se puso en duda en diciembre cuando criticó al club y al entrenador Arne Slot tras ser excluido del equipo en tres partidos consecutivos, afirmando que lo habían dejado en la estacada en medio de la mala racha del equipo.

También insinuó que no tenía ninguna relación con Slot y cuestionó si permanecería en el club durante el mercado de fichajes de enero. Posteriormente, fue excluido de la convocatoria para un partido de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán.

Pero se reincorporó al equipo tras la Copa Africana de Naciones durante el invierno y desde entonces ha sido titular indiscutible.

"Quería empezar diciendo que nunca imaginé lo mucho que este club, esta ciudad, esta gente llegarían a formar parte de mi vida", dijo Salah en un vídeo con los mejores momentos de su etapa en el Liverpool, publicado en X.

"Irse nunca es fácil. Me dieron los mejores momentos de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar, para mí y para mi familia. Gracias por todo. Gracias a todos ustedes, nunca caminaré solo.", finalizó.