Ito Bisonó supervisa instalaciones Juegos 2026

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

El ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Víctor -Ito- Bisonó, realizó un recorrido de supervisión por las obras deportivas que se desarrollan en el Parque del Este, complejo que será uno de los principales escenarios de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Durante la visita, el ministro verificó el progreso de varias instalaciones deportivas junto al equipo técnico responsable de los trabajos, como parte del seguimiento permanente que realiza el MIVHED para garantizar que el país cumpla con el compromiso de entregar infraestructuras modernas y adecuadas para la celebración de este importante evento regional.

En el recorrido fueron revisadas las áreas correspondientes a los pabellones de gimnasia, tenis de mesa, halterofilia, pista de patinaje y balonmano, así como otras zonas del complejo que forman parte del proyecto de adecuación del parque.

El ministro destacó que ya han sido entregados y se encuentran listos los pabellones de tiro con arco (arco y flecha) y halterofilia, mientras que las instalaciones de gimnasia y tenis de mesa se encuentran en su fase final de terminación, con un 98% de ejecución, por lo que serán entregadas próximamente.

Continúan avanzando los trabajos en el pabellón de balonmano, el anfiteatro, la pista de patinaje y las áreas exteriores del parque, intervenciones que forman parte del proceso de adecuación integral del complejo deportivo.

Bisonó reafirmó que desde el MIVHED se trabaja de manera intensa y acelerada para garantizar que todas las instalaciones estén listas a tiempo y que la República Dominicana pueda recibir a los atletas de la región con infraestructuras deportivas de alto nivel.

“Estamos realizando un seguimiento permanente a cada una de estas obras porque se trata de un compromiso país. Nuestro objetivo es que los atletas dominicanos y los visitantes internacionales encuentren instalaciones modernas, seguras y a la altura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”, expresó el ministro.

El Parque del Este será uno de los principales escenarios deportivos del evento regional.