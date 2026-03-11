Juegos 2026 entra en fase final, mañana va reunión Jefe Misiones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 anunció la celebración de la reunión de Jefes de Misiones a partir de este jueves, y viernes con lo que se inicia la fase final de la organización de la justa.

Asimismo, anunció además que el proceso de acreditación para la prensa nacional e internacional será abierto el 31 de marzo próximo.

El presidente de la entidad, José P. Monegro, reveló que han confirmado su participación los representantes de 37 países que competirán en la justa regional. En una rueda de prensa celebrada en el estadio Félix Sánchez, Monegro manifestó que durante la reunión de jefes de misión se socializarán todos los pormenores de la organización del evento. Esa reunión será el jueves y viernes de esta semana, en el hotel Crown Plaza de esta capital.

“Con la celebración de los Jefes de Misiones de los 37 países que vendrán a los Juegos se inicia la cuenta regresiva del evento”, dijo Monegro, quien estuvo acompañado del ingeniero José Manuel Ramos, vicepresidente del Comité Organizador, Tomás Polanco, gerente general del evento, así como Tony Mesa, director Técnico y Miguel Rivera (Nino), enlace con los Comités Olímpicos de la región.

Explicó que en esa reunión se revisarán todos los detalles organizativos y técnicos de los juegos en los que competirán poco más de 6,200 atletas en 56 disciplinas, 40 deportes y 54 modalidades.

Esta será la fase final de la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que por tercera ocasión tienen lugar en el país. La primera ocasión, Santo Domingo acogió los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1974, luego, en 1986 la ciudad de Santiago de los Caballeros fue sede de la edición XIV del magno evento. Faltan obras por entregar remodeladas.